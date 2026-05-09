Посљедња објава Александра (22) прије него што је убијен

У насељу Баре у Крушевцу синоћ је убијен Александар Г. (22), а овај злочин потресао је локалну јавност.
Према досадашњим информацијама, младић је задобио тешке повреде нанете хладним оружјем и преминуо је усљед задобијених рана.
Злочин се догодио у вечерњим сатима у насељу Баре, а према незваничним сазнањима, полиција је у међувремену ухапсила двије особе које се доводе у везу са убиством, док се околности злочина и даље утврђују.
Након потресне вијести, посебну пажњу јавности привукла је објава коју је Александар Г. подијелио на друштвеним мрежама само неколико сати прије убиства. У емотивној поруци, која сада добија додатну тежину, наводи се:
"Није срамота у животу пасти, важно је устати. А ти си већ устао, и сад… Нека ти сваки дан буде дар, заборави све што је било, било је како је морало да буде. Сад само гледај напријед, само напријед. Мораш да вјерујеш у себе сине… Вјеруј себи, иако је тежак пут био иза тебе, па си опет прошао. Савладаћеш ти и ово, само вјеруј".
На његовом профилу налази се и фотографија из цркве, што је додатно изазвало емоције и шок међу онима који су га познавали и међу грађанима Крушевца.
Подсјетимо, како је сазнао "Телеграф", Александар је избоден на улици и остављен на мјесту напада. Пролазници су га убрзо затекли и одмах позвали полицију и Хитну помоћ. Повријеђени младић је хитно превезен у болницу, али је упркос напорима љекара подлегао повредама.
Истрага показује да је злочину претходио лични сукоб. Како незванично сазнаје "Телеграф", осумњичени мушкарац је наводно дуговао новац Александру.
Њих двојица су се договорили да се сретну на улици, гдје је потом дошло до вербалног и физичког сукоба, који је ескалирао у насиље.
Том приликом, дужник је, према истим наводима, извадио нож и задао Александру смртоносне повреде.
