Sudar kamiona i automobila, vozač u bolnici

U sudaru automobila i kamiona koja se dogodila jutros na magistralnom putu M-17 u mjestu Pečuj u Zenici jedna osoba je povrijeđena.

Kako piše "Avaz", saobraćaj se odvija naizmjenično jednom saobraćajnom trakom.

Iz Operativnog centra MUP-a Zeničko-dobojskog kantona rečeno je da se nesreća dogodila u 7.55 na M-17, te da su u njoj učestvovali teretno motorno vozio i putničko motorno vozilom.

"Putničkim vozilom upravljalo je lice Š.M. (65) iz Zenice, koji je usred zadobijenih povreda vozilom Službe hitne medicinske pomoći Zenica prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica. Saobraćaj se odvija naizmjenično jednom saobraćajnom trakom. Na licu mjesta je patrola PS Centar", naveli su iz MUP-a ZDK.