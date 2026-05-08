Optužnica protiv šumara: Nije zabilježio 137 panjeva

08.05.2026 19:07

Osnovni sud na Sokocu potvrdio je optužnicu protiv čuvara u Šumskom gazdinstvu "Sokolac" čiji su inicijali R.Đ. zbog krivičnog djela falsifikovanje ili uništavanje službene isprave.

Optužnicom Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu R.Đ. se tereti da od 27. marta do 4. jula 2024. godine, kao čuvar šuma u Šumskom gazdinstvu "Sokolac" zadužen za čuvanje rejona "Šahbeski grad", nije evidentirao u službenu ispravu i knjigu bespravno posječena stabla, niti ih je obilježio.

Prema navodima optužnice, R.Đ. u knjigu nije evidentirao 137 panjeva jele i smrče ukupne drvne mase 352,98 metara kubnih, te ove panjeve nije obrojčao narandžastom pločicom za obrojčavanje bespravno posječenih i oznakom ŠK, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

