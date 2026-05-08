Komšinicu gađao kamenjem, nakon hapšenja ugrizao policajca

Ognjen Matavulj
08.05.2026 12:42

Комшиницу гађао камењем, након хапшења угризао полицајца

Okružno javno tužilašto u Trebinju podiglo je optužnicu protiv A.K. (48) i Z.K. (75) iz tog grada jer su kamenjem povrijedili komšinicu M.K. da bi, nakon što je uhapšen, A.K. ugrizao policajca za ruku.

Optužnicom A.K. i Z.K. na teret je stavljeno krivično djelo tjelesna povreda, dok je A.K. optužen i za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Komšinicu gađali kamenjem

Sve se odigralo 3. aprila 2024. godine u Trebinju. U optužnici se navodi da su optuženi, zbog loših međukomšijskih odnosa, iz svog dvorišta kamenjem gađali M.K. koja je stajala ispred svoje kuće.

”Više puta kamenom su je pogodili po tijelu, a jedan kamen ju je pogodio u glavu, nanijevši joj lake povrede”, navodi se u optužnici.

Opirao se hapšenju, ugrizao policajca

Po prijavi je reagovala patrola PS Trebinje, u kojoj su bili A.B. i M.V. Po njihovom dolasku optuženi A.K. prvo je počeo da odguruje policajaca M.V. U pomoć mu je pritekao kolega A.B. i uspjeli su staviti lisice na ruke A.K. Uhapšenog su odveli do službenog vozila iz koga je izašao dok su policajci išli po Z.K.

”Policajac mu je izdao naređenje da se vrati u službeno vozilo, što je osumnjičeni odbio. Policajac A.B. ponovo ga je odveo do vozila u koje osumnjičeni nije htio da uđe, cijelo vrijeme se opirući i nogama odgurujući policajca A.B. koga je potom ugrizao za desnu šaku”, navodi se u optužnici.

Prijeti im do pet godina zatvora

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Trebinju. Ukoliko se dokaže krivica optuženima prijeti novčana ili kazna do pet godina zatvora.

