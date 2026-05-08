Uhapšen Prijedorčanin, oduzeto 2,7 kilograma hašiša

Autor:

Ognjen Matavulj
08.05.2026 11:20

Одузет хашиш
Foto: PU Prijedor

Prijedorska policija uhapsila je M.M. iz tog grada kod koga su pronašli i zaplijenili 2,7 kilograma hašiša.

Kako saznaje ATV osumnjičeni je zaustavljen u saobraćaju i u vozilu mu je pronađeno oko kilogram hašiša. Po narednu suda izvršen je pretres stana koji je koristio i tom prilikom je pronađeno i oduzeto više od 1,5 kilograma hašiša.

U PU Prijedor navode da je M.M. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogom.

”Kontrolom navedenog lica, kao i pretresom stambenih prostorija koje koristi pronađeno je i oduzeto 11 vakum vrećica sa sadržajem smeđe materije nalik na hašiš, ukupne mase 2,7 kilograma”, saopštila je PU Prijedor.

Nakon kriminalističke obrade M.M. je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost tužilaštva. Nakon ispitivanja osumnjičenog tužilaštvo je predložilo mjeru jednomjesečnog pritvora.

