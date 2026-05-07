Predao tuđu vozačku bez pristanka i završio na sudu

Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva KS protiv Kenana Gazibare zbog krivičnih djela nedozvoljeno korištenje ličnih podataka i ovjeravanje neistinitog sadržaja.

Optuženi se tereti da je u oktobru 2022. godine u Sarajevu, koristio lične podatke druge osobe bez njenog pristanka tako što je popunio i potpisao zahtjev za dostavu podataka o identitetu lica.

Takav zahtjev dostavljen je policijskoj stanici u Kaknju, na osnovu kojeg je izdat prekršajni nalog na ime oštećene.

Dakle, tereti se da je koristio lične podatke i broj vozačke dozvole osobe, čija je vozačka prethodno bila poništena zbog prijavljenog gubitka.

Za glavni pretres postupajući tužilac predložio je sudu saslušanje dva svjedoka, vještaka grafološke struke i izvođenje oko 30 materijalnih dokaza, saopšteno je iz Tužilaštva KS.