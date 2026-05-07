Napadnut policajac u Doboju, troje uhapšenih

Uhapšeni su N.M. iz Doboja, L.Đ. iz Doboja i J.S. sa područja opštine Brod, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično djelo „Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje“.

Policijski službenici su sinoć, oko 23,00 časova, u Doboju izvršili zaustavljanje i kontrolu putničkog automobila marke „Škoda“ kojim je upravljalo lice inicijala L.Đ., dok se na mjestu suvozača nalazilo lice inicijala J.S., a koje se prethodno oglušilo o naređenje policijskih službenika da zaustavi vozilo zbog uočenog prekršaja iz oblasti Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja u BiH, naglog startovanja vozilom. Prilikom kontrole navedena lica su vrijeđala policijske službenike, oglušujući se o zakonitu naredbu da daju na uvid lična dokumenta", saopšteno je iz policije.

Svijet Tramp udario na Evropu, ponovo

Tokom postupanja, na lice mjesta je iz obližnje stambene zgrade došlo lice inicijala N.M. koje je uputilo ozbiljne prijetnje policijskim službenicima, nakon čega je fizički napalo jednog policijskog službenika, zadavši mu više udaraca u predjelu tijela.

Povrijeđenom policijskom službeniku je ukazana ljekarska pomoć u bolnici „Sveti apostol Luka“ u Doboju, gdje su mu konstatovane lake tjelesne povrede.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj