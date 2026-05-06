Preminuo legendarni Vladimir Cvetković

Vladimir Cvetković, legendarni košarkaš Crvene zvezde i čuveni generalni sekretar fudbalskog kluba sa Marakane, preminuo je u 84. godini.

Ko je bio Vladimir Cvetković?

Cvetković je rođen 24. maja 1941. godine u Loznici.

Bivši je jugoslovenski košarkaš i sportski funkcioner.

Kao generalni sekretar FK Crvena zvezda sa Draganom Džajićem stvorio je ekipu koja je postala šampion Evrope i svijeta i osvojila 18 trofeja tokom njegovog staža, dugog 18 godina.

Bio je jedan od najboljih košarkaša u istoriji Crvene zvezde i reprezentativac Jugoslavije.

Prvo je zbog visine bio fudbalski golman, ali je u svojoj 14. godini imao prelom ramene kosti lijeve ruke. Međutim, poslije oporavka, jednog ljeta je prilikom skoka u Drinu ponovo polomio ramenu kost lijeve ruke, što ga je prikovalo za bolnički krevet u Beogradu, gd‌je je ležao u gipsu dvije godine, do svoje 17. godine. Na kraju boravka u bolnici poslije 700 dana i noći lijeva ruka mu je ostala kraća za 2,5 centimetra i tanja za bar jedan centimetar od desne. Hirurški zahvat ostavio je trag od 20 centimetara, a ortoped ga je savjetovao da pokuša da igra košarku, kako bi ojačao ruku. Savjet je poslušao i prešao je da igra košarku.

Kakav trag je ostavio u reprezentaciji Jugoslavije?

Jedan od najboljih košarkaša u istoriji Crvene zvezde i reprezentativac Jugoslavije, za koju je odigrao 149 utakmica i postigao 1276 poena.

Osvojio je čak četiri srebrne medalje na velikim takmičenjima (Svjetsko prvenstvo 1963. i 1967. godine, Olimpijske igre 1968. i Evropsko prvenstvo 1969. godine).

Cvetković je prvi zvanično izabrani najbolji sportista u istoriji SD Crvena zvezda (1965. godina), dobio je Oktobarsku nagradu grada Beograda, Majsku nagradu Republike Srbije, Orden zasluga za narod sa srebrnim vjencem i Orden rada sa zlatnim vjencem, nosilac je nacionalnog sportskog priznanja i brojnih drugih nagrada.

Cvetkovićeva bivša supruga, Rada Đurić, bila je košarkašica. Otac je dvoje d‌jece, ima i unuke. Kćerka Zorana je igrala košarku, sada je doktor kliničke psihologije u SAD, a sin Rastko je nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i brojnih inostranih klubova.