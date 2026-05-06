Sudski policajac se ranio u zgradi suda u Mostaru, hitno prebačen u bolnicu

Sudski policajac ranio se u zgradi Opštinskog suda u Mostaru.

Kako je za "Avaz" potvrdila portparolka MUP-a HNK Ilijana Miloš, događaj im je prijavljen oko 13:30 sati.

"Sumnja se na samoranjavanje. Riječ je o sudskom policajcu E.O. (2005.). Isti se nalazi u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, Centar urgentne medicine gd‌je mu se ukazuje ljekarska pomoć", rekla je za "Avaz" Miloš.

Uviđaj je u toku, a sprovode ga policijski službenici PU Mostar pod nadzorom dežurnog tužioca.