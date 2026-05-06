Logo
Large banner

U nesreći kod Konjica poginula žena

06.05.2026 10:34

Komentari:

0
Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u utorak u mjestu Jasenik, grad Konjic, smrtno je stradala žena A. K. (1983.).

Nesreća se dogodila u 13:45 sati u mjestu Jasenik, Grad Konjic, gd‌je je došlo do prevrtanja teretnog motornog vozila TAM-110, kojim je upravljao E.K. (1980).

Suputnica u navedenom vozilu A.K. (1983) zadobila je tjelesne povrede zbog kojih je vozilom hitne medicinske pomoći DZ Konjic prevezena u Klinički urgentni centar Sarajevo gd‌je je preminula, piše Fena.

O događaju je upoznat tužilac, izvršen je uviđaj, te su poduzete sve potrebne mjere i radnje, saopšteno je iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Podijeli:

Tagovi :

Konjic

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Огласили се полиција и ОЈТ о смрти Кустурића: Пронађен пиштољ

Hronika

Oglasili se policija i OJT o smrti Kusturića: Pronađen pištolj

2 h

0
Бобан Кустурић пронађен мртав

Hronika

Boban Kusturić pronađen mrtav

13 h

15
Пожар у складишту у Бањалуци

Hronika

Požar u skladištu u Banjaluci

16 h

0
Нермин Ћулум пуштен на слободу

Hronika

Nermin Ćulum pušten na slobodu

16 h

2

  • Najnovije

11

13

Šta sveštenik kaže o tetoviranju vjerskih simbola

11

08

Optužen za ubistvo svoje trudne supruge, odsjekao sebi nanogicu i pobjegao u Italiju

11

07

Banjalučanin pijan napao ženu i nanio joj lakše povrede

11

02

Kovačević Kusturiću zahvalio za časnu službu otadžbini

10

49

EU ograničava plaćanje gotovinom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner