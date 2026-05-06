U nesreći kod Konjica poginula žena

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u utorak u mjestu Jasenik, grad Konjic, smrtno je stradala žena A. K. (1983.).

Nesreća se dogodila u 13:45 sati u mjestu Jasenik, Grad Konjic, gd‌je je došlo do prevrtanja teretnog motornog vozila TAM-110, kojim je upravljao E.K. (1980).

Suputnica u navedenom vozilu A.K. (1983) zadobila je tjelesne povrede zbog kojih je vozilom hitne medicinske pomoći DZ Konjic prevezena u Klinički urgentni centar Sarajevo gd‌je je preminula, piše Fena.

O događaju je upoznat tužilac, izvršen je uviđaj, te su poduzete sve potrebne mjere i radnje, saopšteno je iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.