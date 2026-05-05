Boban Kusturić pronađen mrtav

Autor:Ognjen Matavulj
Boban Kusturić (52), načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma, potvrđeno je za ATV.
Nezvanične informacije ukazuju da se radi o samoubistvu. Tijelo je oko 21 časova pronašao Kusturićev prijatelj. Sve je prijavljeno policiji i u toku je uviđaj koji će izvršiti policijski službenici PU Banjaluka i dežurni tužilac OJT Banjaluka.
Kusturić je rođen 8. septembra 1974. godine u Banjaluci. Završio je Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije – Odsjek za RV i PVO, u Beogradu 1997. godine i stekao zvanje oficir avijacije – pilot. Obavljao je poslove pilota u Vojsci Republike Srpske od 1997. godine do 2005. godine.
Nakon toga, nastavio je svoj rad u Direkciji za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske kao šef Spasilačke helikopterske jedinice "SAR" – Republike Srpske. Poslove direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske obavljao je od 2008. godine do aprila 2025. godine, a nakon reorganizacije istog i formiranja Uprave za vazduhoplovstvo, obavlja poslove načelnika uprave.
Odlikovan je ordenom Miloša Obilića od strane predsjednika Republike Srpske.
