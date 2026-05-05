Logo
Large banner

Boban Kusturić pronađen mrtav

Autor:

Ognjen Matavulj
05.05.2026 22:05

Komentari:

3
Бобан Кустурић пронађен мртав

Boban Kusturić (52), načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma, potvrđeno je za ATV.

Nezvanične informacije ukazuju da se radi o samoubistvu. Tijelo je oko 21 časova pronašao Kusturićev prijatelj. Sve je prijavljeno policiji i u toku je uviđaj koji će izvršiti policijski službenici PU Banjaluka i dežurni tužilac OJT Banjaluka.

Kusturić je rođen 8. septembra 1974. godine u Banjaluci. Završio je Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije – Odsjek za RV i PVO, u Beogradu 1997. godine i stekao zvanje oficir avijacije – pilot. Obavljao je poslove pilota u Vojsci Republike Srpske od 1997. godine do 2005. godine.

Потјера у Требињу

Gradovi i opštine

Filmska potjera u Srpskoj: Bježao od policije pa se zakucao u zid

Nakon toga, nastavio je svoj rad u Direkciji za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske kao šef Spasilačke helikopterske jedinice "SAR" – Republike Srpske. Poslove direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske obavljao je od 2008. godine do aprila 2025. godine, a nakon reorganizacije istog i formiranja Uprave za vazduhoplovstvo, obavlja poslove načelnika uprave.

Odlikovan je ordenom Miloša Obilića od strane predsjednika Republike Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Boban Kusturić samoubistvo

Boban Kusturić

Samoubistvo

uviđaj

Helikopterski servis Republike Srpske

Banjaluka

Boban Kusturić pronađen mrtav

Komentari (3)
Large banner

Više iz rubrike

Пожар у складишту у Бањалуци

Hronika

Požar u skladištu u Banjaluci

3 h

0
Нермин Ћулум пуштен на слободу

Hronika

Nermin Ćulum pušten na slobodu

4 h

1
Јаке полицијске снаге у тузланском насељу Миладије: Овд‌је је Елвис убио свог брата Елдина

Hronika

Određen pritvor Elvisu Selimoviću: Ubio brata iz automatske puške

6 h

0
У сарајевском насељу Добриња данас је убијена новинарка Елма Годињак (41), а за злочин се сумњичи њен бивши супруг Тарик Прусац (49).

Hronika

Ubijenu novinarku policija posjetila dva dana prije zločina

7 h

0

  • Najnovije

22

52

Počinje retrogradni Pluton: Ovim znakovima slijedi najteži period života

22

45

Hercegovački genije izborio mjesto na prestižnom moskovskom državnom Institutu

22

27

Tramp: Lično učestvujem u razgovorima sa Teheranom

22

10

Kup Republike Srpske: Novi trofej za ŽRK Borac

22

05

Boban Kusturić pronađen mrtav

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner