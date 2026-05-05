Veliki Bastaji zavijeni u crno: Otac petoro djece poginuo u strašnoj nesreći

ATV
05.05.2026 22:58

Погинуо отац петоро дјеце
Foto: Privatna arhiva / PU bjelovarsko-bilogorska

Neopisiva tuga zavladala je opštinom Đulovac nakon što je u ponedjeljak kasno uveče stigla najstrašnija moguća vijest.

Naime, u teškoj saobraćajnoj nesreći u mjestu Vukovije kod Daruvara, život je u 45. godini izgubio Antun G, mještanin Velikih Bastaja čiji je odlazak šokirao njegovu porodicu, prijatelje i komšije.

Nesreća se dogodila oko 22:20 sati. Kako je saopštila policija, 45-godišnjak je upravljao svojom "Škodom" u smjeru Daruvara. Dolaskom do kućnog broja 26 u Vukovijama, u kobnoj desnoj krivini, vozilo je prešlo na suprotnu stranu kolovoza, sletjelo u jarak pokraj puta i udarilo u betonski most, javja "mojportal.hr".

Radio u Njemačkoj

Iako je Hitna pomoć stigla brzo, Antunu, koji je u vozilu bio sam, nažalost nije bilo spasa. Preminuo je na licu mjesta, ostavljajući iza sebe planove, snove i porodicu koja mu je bila centar svijeta.

Antun je bio otac petoro djece, čovjek koji je svaki atom svoje snage ulagao u to da im osigura srećniju budućnost. Upravo zato, put ga je odveo na rad u Njemačku.

Dok je on radio u tuđini, supruga je sa djecom živjela u Velikim Bastajima, sa nestrpljenjem iščekujući svaki njegov povratak.

Mještani u šoku

"Bio je dobar čovjek", rečenica je koja se danas najčešće čuje u đulovačkom kraju.

"Bio je čovjek koji bi uvijek priskočio u pomoć, prijatelj na koga se moglo osloniti i ljudina koja je svojom skromnošću i radom zaslužila poštovanje svakoga ko ga je poznavao", kažu ljudi koji su ga poznavali.

Opština Đulovac izgubila je vrijednog mještanina, a petoro djece svog najvećeg uzora.

