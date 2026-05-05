Vatra guta kamion - objavljen uznemirujući snimak nesreće

ATV
05.05.2026 17:53

Изгорио камион на ауто-путу у Хрватској
Foto: Požega EU

Danas poslijepodne na auto-putu A3 u Hrvatskoj, kod Sredanaca u smjeru ka Bregani, došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovao kamion.

Policija je dojavu o požaru na vozilu u kojem se nalazila jedna osoba primila oko 14:18 časova.

Probio ogradu i udario u dalekovod

Kako je saopštila Policijska uprava brodsko-posavska, kamion se kretao južnom trakom auto-puta kada je iz za sada nepoznatih razloga probio središnju zaštitnu ogradu.

Teretnjak je završio na sjevernoj kolovoznoj traci, onoj koja vodi u suprotnom smjeru, i pritom udario u stub dalekovoda.

Na teren su odmah izašle sve hitne službe. U toku je uviđaj koji bi trebalo da rasvijetli sve okolnosti i tačan uzrok nesreće, kao i stanje osobe koja je u trenutku izbijanja požara bila u kamionu.

Prema prvim informacijama, kako javlja "sbonline.net", kamion stranih registarskih oznaka kretao se iz smjera Županje prema Slavonskom Brodu kada je, iz za sada neutvrđenih razloga, izbio požar.

Vozilo je u vrlo kratkom vremenu zahvatila snažna vatrena buktinja, a ubrzo su se začule i eksplozije.

Strahuje se da je stradao vozač

Očevici navode da su vozači i drugi učesnici u saobraćaju pokušali da pomognu vozaču, ali zbog intenziteta vatre i detonacija nisu mogli da mu priđu. Usljed požara, kamion je probio zaštitnu ogradu i gotovo prešao na suprotnu kolovoznu traku.

Prema nezvaničnim informacijama, vozač je ostao zarobljen u vozilu i strahuje se da je smrtno stradao, a riječ je navodno o starijem državljaninu Sjeverne Makedonije.

Takođe se saznaje da se u kamionu nije nalazila druga osoba, ali ove informacije za sada nisu zvanično potvrđene.

Saobraćaj usporen u oba smjera

Zbog nesreće i policijskog postupanja, saobraćaj na tom dijelu auto-puta odvija se otežano.

Južnom kolovoznom trakom vozi se usporeno od 14:52 časova, dok se na sjevernoj traci stvaraju kolone i zastoji od 15:24 časova.

Policija moli vozače za oprez i strpljenje dok se situacija na terenu ne normalizuje.

