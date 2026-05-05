Zapaljen auto u Igalu: Uhapšen državljanin BiH, Slovenac u bijegu

Policija u Crnoj Gori uhapsila je D.V. (40), državljanina BiH, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo uništenje i oštećenje tuđe stvari.

Za A.C. (48), državljaninom Slovenije, traga zbog sumnje da je izvršio isto krivično djelo, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi rasvijetlili su navedeno krivično djelo i identifikovali A.C. i D.V. kao osumnjičene, koji su, kako se sumnja, 26. februara 2026. godine, oko 00.30 časova, zajedno vozilom iz Hrvatske ušli u Crnu Goru, a potom oko 01.40 časova, u mjestu Igalo, opština Herceg Novi, na parking prostoru jedne stambene zgrade, upotrebom zapaljive materije i podesnog sredstva izazvali požar na putničkom motornom vozilu u vlasništvu državljanke Srbije sa privremenim boravkom u Herceg Novom, nakon čega su napustili teritoriju Crne Gore", navodi se u saopštenju.

Gradovi i opštine Opštinu u BiH zovu Mala Švajcarska - ovo su razlozi

Policijski službenici su u ponedjeljak, 4. maja, prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru, na graničnom prelazu Vraćenovići, kontrolisali D.V, koji je potom doveden u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi radi daljeg postupanja.

"Nakon prikupljenih obavještenja, imenovani je lišen slobode i u zakonskom roku sproveden nadležnom tužiocu na dalju nadležnost i postupanje", navode iz Uprave policije Crne Gore.

Policijski službenici preduzimaju mjere i radnje na lociranju osumnjičenog A.C. državljanina Republike Slovenije.