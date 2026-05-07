Karan: Boban Kusturić ostaće upamćen kao vrhunski profesionalac i humanista

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je telegram saučešća porodici preminulog Bobana Kusturića, koji će, kako je istakao, ostati upamćen kao vrhunski profesionalac i humanista.

"Duboko me potresla vijest o smrti Bobana Kusturića, čovjeka čije ime je postalo simbol nesebičnosti i istinskog patriotizma. Boban je svojim podvizima u spasavanju ljudskih života i dobara postavio najviše standarde hrabrosti i požrtvovanosti", naglasio je predsjednik Republike.

Karan je izraze najdubljeg saučešća uputio u svoje i u ime građana Republike Srpske, sa iskrenim saosjećanjem i dubokim poštovanjem.