Karan: Boban Kusturić ostaće upamćen kao vrhunski profesionalac i humanista

Autor:ATV
Komentari:1
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je telegram saučešća porodici preminulog Bobana Kusturića, koji će, kako je istakao, ostati upamćen kao vrhunski profesionalac i humanista.
"Duboko me potresla vijest o smrti Bobana Kusturića, čovjeka čije ime je postalo simbol nesebičnosti i istinskog patriotizma. Boban je svojim podvizima u spasavanju ljudskih života i dobara postavio najviše standarde hrabrosti i požrtvovanosti", naglasio je predsjednik Republike.
Karan je izraze najdubljeg saučešća uputio u svoje i u ime građana Republike Srpske, sa iskrenim saosjećanjem i dubokim poštovanjem.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h1
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
10
36
10
23
10
17
10
17
10
06
Trenutno na programu