Radić za ATV: Podržavamo umanjenje notarskih troškova za kupovinu prve nekretnine

Predsjednik notarske komore Republike Srpske Borislav Radić kaže za ATV da podržava inicijativu SNSD-a da se umanje cijene notarskih usluga mladim bračnim parovima pri kupovini prve nekretnine i vjeruje da će se ubrzo doći do prihvatljivog rješenja.

"Ova inicijativa što se tiče notara i Notarske komore je dobrodošla. Podržavamo inicijativu i vjerujem da ćemo naći rješenje da i mladi bračni parovi mogu ostvariti ovaj popust. To je sve u pravcu ovoga što radi IRB sa smanjenjem kamatnih stopa, što se pokušava kroz izmjene zakona o PDV-u da se omogući povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine, tako da je ova inicijativa ide u tom pravcu da se pomogne mladim bračnim parovima da formiraju porodicu, da ostanu ovdje i što lakše riješe svoje stambeno pitanje. Vjerujem da imamo mogućnosti da vrlo brzo i vrlo jednostavno dođemo do takvog rješenja", kaže Radić.

Inicijativu podržala Vlada Republike Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić smatra da treba u što kraćem roku utvrditi određeni procenat umanjenja nagrade notara i definisati uslove koje trebaju ispuniti mladi bračni parovi koji kupuju prvi stambeni objekat, te traži od Ministarstva pravde i Notarske komore da se hitno uključe u realizaciju navedene inicijative i da rješenja donesu u što kraćem roku.

Važećim uredbama predviđena su umanjenja od 50 odsto za lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, a koja su primaoci novčane pomoći, ratni vojni invalidi od I do IV kategorije, članovi porodice poginulih i nestalih boraca Republike Srpske, žrtve ratne torture, civilna lica sa invaliditetom koja su korisnici prava na ličnu invalidninu, lica koja boluju od rijetkih bolesti i djeca bez roditeljskog staranja.

Podsjetimo, Gradski odbor SNSD-a Banjaluka uputio je inicijativu za Izmjene i dopune Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj i Uredbe o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj, čime bi mladim bračnim parovima bile umanjene cijene notarskih usluga pri kupovini prve nekretnine.