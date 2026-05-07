Lider SNSD-a Milorad Dodik danas putuje u Moskvu kako bi prisustvovao Paradi povodom Dana pobjede.

Tokom predstojeće posjete Rusiji razgovaraće sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o odnosima Republike Srpske i Rusije koji su na nivou strateških, izjavio je Dodik.

Istakao je da će sve stavove koje je nedavno iznio u Americi iznijeti i u Rusiji, prenosi RTRS