Sagovornici ATV-a: Tribunal tempira Mladićevu smrt u avionu

General Ratko Mladić je na kraju svog života, jasno je to i porodici i advokatima, jasno je i doktorima i domaćim i stranim , samo nije jasno Mehanizmu u Hagu. Ili neće da čuju. Iako su na ranije zahtjeve za puštanje generala Mladića na liječenje u Srbiji navodili da je uslov da njegovo zdravstveno stanje bude u terminalnoj fazi, sada izgleda ni to nije dovoljno.

Još jednom je Srbija upozorila predsjednika Mehanizma da sva medicinska dokumentacija ukazuje da je u pitanju zanemarivanje zdravlja, kršenje UN konvencije o pravu na život, nehumanom i nečovječnom postupanju.

Još jedno pismo, koje su ovaj put potpisali premijer i ministar pravde Srbije, nije dobilo odgovor.

Hag je ponovo upozoren da više nema vremena za čekanje i da je Srbija odlučna da neće ćutati i prepustiti se volji ili zlovolji mehanizma.

"Ono što sigurno nećemo dopustiti, a to je da nećemo dozvoliti da bez odgovornosti i na ovu situaciju i na bilo kakvo ponašanje predstavnika Mehanizma nećemo odgovoriti ćutanjem nego ćemo sigurno pokretati postupke i tražiti i postavljati pitanje odgovornosti. Jer ponavljam, ovdje je u pitanju pravo na život, ovd je se kazna pretvara po ponašanju Mehanizma , pretvara se u osvetu", rekao je Nenad Vujić, ministar pravde Srbije.

Zdravstveno stanje generala Mladića ne može biti popravljeno, oštećenja su trajna, a boravak u prostoru koji nije namijenjen za liječenje sigurno ne pomaže, jasni su doktori. Ljekarima iz RS koji su 2023. posjetili generala Mladića u pritvoru već tada je bilo jasno da je njegovo zdravlje loše i da su potrebni mnogo bolji uslovi za liječenje. Ali mišljenje ljekara tada, ali i sada u Hagu niko nije doživljavao.

"On bi kod nas sigurno bio u nekoj jedinici intenzivne njege. Ovo što ste pitali gdje je on bio.To ne može više biti ni odjel neurologije, ni odjel kardiologije, već neka intenzivna njega sa stalnim praćenjem i rada mozga i srca i svih ostalih organa. Tako da ,ako govorimo o tim nekim iz mog svakodnevnog rada, mi bismo to nazvali neka terminalna faza", rekao je Siniša Miljković, načelnik Klinike za neurologiju UKC-a RS.

"Ja mislim da će mu biti omogućeno liječenje u Srbiji onog momenta kada se procijeni da će da premine u avionu. I u takvim uslovima nisam optimista i nisam mišljenja da će mu se moći puno pomoći . Znate u medicinskoj struci koliko god se nekada dese čuda, treba biti realan. Mislim da se u ovom momentu radu o procjenjivanju da general ne premine u Hagu , ali da mu se ne da ni prostora ni vremena za liječenje u nekoj od zdravstvenih ustanova u Srbiji i RS", rekao je Nikola Šobot, v.d. direktora UKC-a RS.

Advokati su jasni-procedura u vezi sa zahtjevom za privremeno puštanje generala Madića na liječenje u Srbiji morala bi da se ubrza . Upozoravaju da se tendencija pogoršanja zdravlja ne zaustavlja. Nisu više uvjereni da se generalovo stanje i liječenjem u Srbiji može znatno popraviti, a to je, poručuju, ono od čega u Hagu strahuju.

"Utisak je da se gore u tom prostoru Mehanizma dešavaju neke kalkulacije u tom pravcu. Pritisci koji su očigledno aktivirali sa određenih strana. I jedna vrsta kalkulacije u tom smislu da oni ne bi voleli da on umre u zatvoru, a isto tako ne bi voleli da poživi u ovim uslovima koji bi mogli da mu se omoguće. Iako bi bilo dobro, možda bi bilo najbolje, da on premine u avionu", rekao je Goran Petronijević, advokat.

Za Boračku organizaciju RS general Ratko Mladić je prvi među jednakima. Milovan Gagić poručuje da je general Mladić okupio vojsku da spasi narod i da je znao da će zbog toga nositi svoj krst. Borci ne vjeruju ni Haškom , a ni drugim sudovima koji provode harangu nad Srbima.

"Sumnjam da će ga putiti. Tempiraće tako da umre u avionu. Međutim, može samo da nas obraduje da se prevare u procjeni pa da zadnje dane svog života provede sa svojim najmilijima da se uspije oprostiti. Da na kraju dođe u svoju zemlju, među svoj narod i da zadnje dane provede tu sa nama", rekao je Milovan Gagić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske

Zbog tretmana prema generalu Ratku Mladiću u Hagu i kršenja prava na život i na adekvatno liječenje Srbija će se u narednim danima žaliti generalnom Sekretaru UN-a i zemljama članicama Savjeta bezbjednosti. I dalje će se insistirati na humanitarnom puštanju, ali i na činjenici da kršenje elementarnih ljudskih prava nema izuzetaka. A prijava bi, protiv predsjednika Mehanizma u Hagu i svih odgovornih, mogla da stigne i Komitetu za ljudska prava UN-a.