Ceca se dirljivom porukom oprostila od Kusturića

ATV
06.05.2026 17:29

Цеца и Бобан Кустурић
Foto: Društvene mreže

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović dirljivom porukom oprostila se od Bobana Kusturića (52), načelnika Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

"Bobane, prijatelju moj, leti, zauvijek ti vedro nebo bilo", napisala je Ceca u svojoj objavi, oprostivši se od dugogodišnjeg prijatelja.

Od Kusturića su se danas na društvenim mrežama oprostili i brojni njegovi prijatelji, radne kolege i funkcioneri Srpske.

Podsjetimo Kusturić (52) je sinoć pronađen mrtav pored svoje vikendice u banjalučkom naselju Česma.

U banjalučkom tužilaštvu su rekli da je pronađen pištolj koji je poslan na vještačenje, a naređena je i obdukcija tijela.

Kusturić je bio svima poznat kao direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske koji je taj posao obavljao je od 2008. godine do aprila 2025. godine, a nakon reorganizacije istog i formiranja Uprave za vazduhoplovstvo, obavlja poslove načelnika uprave.

Odlikovan je ordenom Miloša Obilića od strane predsjednika Republike Srpske.

