Cvijanović: Boban će ostati upamćen kao čovjek koji je mnogima pomogao

Duboko me potresla vijest o tragičnoj smrti Bobana Kusturića. Boban će ostati upamćen kao čovjek koji je tokom cijele svoje profesionalne karijere pomagao drugima, spašavao ljudske živote, njihovu imovinu i naša prirodna dobra, napisala je Željka Cvijanović srpski član Predsjedništva BiH, na svojim zvaničnim mrežama.
„Biće upamćen kao posvećeni humanista i patriota, čije djelo je bilo i ostaće putokaz mlađim kolegama i onima koji će tek doći. Njegov prerani odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak, prije svega za porodicu, za prijatelje i kolege, kao i za vječno zahvalnu Republiku Srpsku. Neka mu je laka zemlja“, navodi Cvijanović.
Cvijanovićeva je uputila saučešće porodici Bobana Kusturića.
„Uz molitvu da im Bog podari snagu i utjehu u ovim teškim momentima“, navodi ona.
