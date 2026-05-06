Pravo na povrat PDV-a imaju svi građani koji su uknjižili prvu nekretninu nakon 12. aprila 2025. godine

Pravilnik koji smo usaglasili predviđeno je da pravo na povrat PDV ima sva lica koja su uknjižila prvu nekretninu nakon 12. aprila 2025. godine, naglasio je Srđan Amidžić, predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

To podrazumijeva da oni koji su ukljižili nekretninu nakon tog datuma mogu da ostvare pravo bez obzira što u ovom periodu od godinu dana nije usvojen pravilnik, dodaje Amidžić.

"S te strane ni jedno lice neće biti oštećeno. Ono što je činjenica ti ljudi su trebali već da dobiju povrat PDV-a na prvu nekretninu, i to je ono što nije dobro, ali ono što jeste da ni jedno lice neće biti oštećeno", istakao je Amidžić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je naglasio da je to bio jedan veliki posao u političkom smislu da sam zakon bude usvojen i da se stvore preduslovi da zakon bude primjenljiv, jer nije bio ni malo jednostavan.

"Voljeli bi smo da je išlo brže. Neke stvari su iz objektivnih razloga išle sporije, a neke polako poprimaju političku konataciju. S tim u vezi mi smo se odlučili da održimo današnju konferenciju za novinare i da upoznamo javnost, ali isto tako da preuzmemo određene konkretne korake", dodao je Amidžić.

Podsjetio je javnost da je Upravni odbor UIO usvojio Nacrt pravilnika i da je raspravljano na jednoj sjednici o tome.

"Definisali smo stvari koje su bitne i tada smo se usaglasili da taj nacrt pravilnika koji smo usvojili u devetom mjesecu ide u javne konsultacije, kako bi šira javnost mogla da kaže šta misli kada je u pitanju isti. Imali smo 112 učesnika, koji su imali 39 komentara, i 123 prijedloga. Sve je to sumirano i ostavljen je prostor onima koji zakon trebaju da provode, a to je UIO. Oni treba da sagledaju na koji način bi se stvari mogle implementirati u praksi", podvukao je Amidžić.

Od strane UIO finalni prijedlog svi učesnici su dobili 6. novembra 2025. godine.

"Dobili smo dokument koji je uvažio u toj mjeri u kojoj je to moguće sugestije i kao takav podrazumijeva i određena prilagođavanja, prije svega kada su u pitanju entitetski nivoi. Moje mišljenje je da sasvim sigurno ljudi ne treba da se prilagođavaju različitim institucijama na nivou entiteta, već da se institucije prilagođavaju onome što je usvojeno. Zakoni treba da se prilagođavaju građanima ", istakao je Amidžić.

