Izabrani članovi Komisije za utvrđivanje sukoba interesa i Komisije za žalbe

Narodna skupština Republike Srpske izabrala je predsjednika i članove Komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske na period od četiri godine.

U ovu komisiju izabrani su: Oliver Blagojević, predsjednik, diplomirani pravnik, Banja Luka, Igor Vidović, član, diplomirani inž. elektrotehnike, Banja Luka, Sandra Vuković, član, diplomirani pravnik, Trebinje, Slaviša Mrkaja, član, diplomirani pravnik, Bratunac Vojislav Marković, član, diplomirani inž. elektrotehnike Zvornik, Nermin Alivuković, član, diplomirani kriminalista Srebrenica i Aleksandra Ožegović, član, diplomirani pravnik, Banja Luka. Komisija za žalbe Imenovani su i članovi Komisije za žalbe. U Komisiju za žalbe na period od četiri godine izabrani su: Ranko Karapetrović, predsjednik, diplomirani pravnik, Laktaši, Goran Raković, član, diplomirani ekonomista, Banja Luka, Biljana Vasić, član, diplomirani pravnik, Banja Luka, Zorana Kisić, član, profesor engleskog jezika i Jasminka Krivokuća, član, diplomirani ekonomista, Banja Luka.

