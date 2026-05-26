Bilećka skupština bira predsjednika – Dražen Dunđer jedna od opcija?

Izbor predsjednika Skupštine opštine Bileća konačno će se naći na dnevnom redu 13. redovne sjednice, koja je zakazana za petak 29. maj.

Više od činjenice da je imenovanje predsjednika uopšte došlo na dnevni red, iznenadilo je ime odbornika radikala Dražena Dunđera, koji se spominje kao jedan od kandidata za tu funkciju.

U izbornoj godini ponekada naizgled nemoguće stvari vrlo lako mogu da postanu realnost. SNSD je dugo tragao za idealnom osobom koja bi bila na mjestu predsjednika Skupštine, nakon što je Miroslav Sudžum krajem prošle godine podnio ostavku. Kako Direkt nezvanično saznaje, Dunđer je upravo bio prijedlog iz redova SNSD-a.

Predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a Nenad Vukoje Direktu nije potvrdio da je Dunđer njihov prijedlog, ali jeste da je on jedna od opcija koju razmatraju te da će sve biti poznato do petka.

No, do petka, kažu u Bileći, može se mnogo toga desiti i promijeniti. Zato, niko od lokalnih političara koje smo kontaktirali ne želi da daje izjave. Svi bi radije da sačekaju kraj radne sedmice.

Istog je stava i načelnik Bileće Miodrag Parežanin. Ne precizira je li vlast pregovarala sa Dunđerom, ali navodi da su “pregovarali sa mnogima”.

Ni Dražen Dunđer, koji slovi za osobu koja mnogo voli medijsku pažnju, ovih dana ne priča mnogo. Naše pozive i poruke mahom ignoriše i kratko poručuje da ga ne maltretiramo.

Kada su u pitanju bilećke političke prilike – petak zaista jeste daleko.

Podsjećamo, SO Bileća više od pet mjeseci funkcioniše bez predsjednika, iako je Poslovnikom o radu predviđeno da novi predsjednik mora biti izabran u roku od 60 dana, što je Direktu praktično potvrdilo i resorno ministarstvo.

Prethodna zasjedanja obilježio je otpor opozicionih odbornika, koji su dovodili u pitanje legitimnost održavanja skupštine i donesenih odluka, budući da skupština nije imenovala novog predsjednika u propisanom roku.

U diskusijama odbornika tada se moglo čuti da je problem u tome što funkcija predsjednika SO nije primamljiva SNSD-ovcima, a ova partija navodno nije rada da je prepusti koalicionim partnerima. Ove navode, ipak, demantovali su predstavnici vlasti, nazivajući ih bezuspješnim pokušajem da razjedine koaliciju koja u rukama ima vlast na lokalu.