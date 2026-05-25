Potpisan memorandum o dokumentovanju stradanja Srba

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, predstavnici gradskih opština i direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić potpisali su danas memorandum o institucionalnoj saradnji u oblasti dokumentovanja stradanja srpskog naroda tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata na području Sarajeva i Sarajevsko-romanijske regije.

Memorandumom je predviđeno obezbjeđivanje studijskog prostora za snimanje i izradu video-svjedočanstava, kao i formiranje stručnog tima koji će ove poslove obavljati u saradnji sa organizacijama proisteklim iz Odbrambeno-otadžbinskog rata i saradnicima iz gradskih opština.

Snimljena svjedočanstva biće dio postavke muzeja posvećenog stvaranju Republike Srpske i arhiva Memorijalnog centra Republike Srpske, a biće dostupna i gradu Istočno Sarajevo za potrebe prezentacije i memorijalizacije stradanja.

Ćosić je nakon potpisivanja memoranduma rekao da će kroz aktivnosti koje će se sprovoditi biti prikazana istina o stradanju Srba i srpskog naroda na ovom području, ističući da je vrijeme da se Srbima skine etiketa koju im godinama nepravedno i nezasluženo lijepe.

"Ovaj posao ne radimo samo zbog sebe i onih ljudi koji su stvorili Republiku Srpsku, već i zbog svoje d‌jece, koja treba da čuju i da nikada ne zaborave ova svjedočanstva. U savremenom dobu to je najbolje moguće kroz digitalizaciju, audio-vizuelizaciju i sve ono što će biti praćeno kroz ove aktivnosti", izjavio je Ćosić novinarima, prenosi Srna.

On je pojasnio da memorandum podrazumijeva audio-vizuelne zapise porodica poginulh, zarobljenih i nestalih vojnika i civila, te da će na taj način biti stvorena baza Memorijalnog centra Republike Srpske, koja nije samo puka statistička baza, već proces dokumentovanja istorije Republike Srpske.

Bojić je izrazio nadu da će snimljenim svjedočanstvima o stradanjima Srba na ovom području budućim generacijama biti ostavljen materijal koji je dovoljno snažan da ih i politički, ali i istorijski oblikuje, te da odgovore svim izazovima sa kojima se srpski narod u kontinuitetu susreće, a jedan od najvećih je istorijski revizionizam koji je konstantno prisutan nad srpskim narodom.

"Pred nama je ogroman, izazovan i nacionalno važan posao koji ćemo, siguran sam, kroz ovu sinergiju i zajedničku ideju uraditi na način dostojan svake naše žrtve", naglasio je Bojić.

Bojić je rekao da su sve opštine u sastavu grada dale punu podršku ovoj ideji, te pozvao sve one koji su tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata izgubili člana porodice da skupe hrabrosti i pričaju o tome.

"Nadam se da ćemo uskoro, sa zajedničkom misijom i razumijevanjem da smo na istom nacionalnom putu, biti dostojni svake prolivene kapi krvi onih zahvaljujući kojima danas stojimo ovd‌je slobodni svoji na svome", naveo je Bojić.

Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac rekla je da će snimljena svjedočenja biti prenesena svim budućim generacijama koje budu željele da saznaju šta se dešavalo na prostoru Republike Srpske.

"Samo na prostoru Sarajevsko-romanijske regije stradalo je više od 4.000 boraca i civila, koji treba zauvijek da ostanu upisani u istoriju i kulturu pamćenja našeg naroda", rekla je Graorčeva.

Dijete poginulog borca Dragana Kusmuk pozvala je sve članove porodica poginulih boraca i civila da ostave svjedočanstvo o svojim najmilijim, te da u istoriji ostane zabilježeno da je ostalo nešto iza njih.

Načelnik Trnova Miroslav Bjelica istakao je da je ova opština jedna od najstradalnijih u Republici Srpskoj, te da će lokalna uprava dati sve svoje kapacitete kako bi ovaj projekat bio odrađen na najbolji mogući način.

Nakon potpisivanja memoranduma potpisnici su obišli prostoriju u Gradskoj upravi koja će biti korištena za potrebe snimanja i dokumentovanja video-materijala.