Evo kako zaustaviti svrab od ujeda komaraca za nekoliko sekundi

Sa dolaskom leta i toplijih temperatura, sve je više komaraca. Njihova aktivnost je najizraženija tokom toplih i vlažnih ljetnjih mjeseci, a u zavisnosti od vremenskih uslova, mogu ostati prisutni do jeseni.

Iako ujedi komaraca obično nisu opasni, mogu biti veoma neprijatni zbog crvenila, otoka i jakog svraba. Srećom, postoje jednostavni načini da se svrab ublaži za samo nekoliko sekundi, piše Express.co.uk .

Doktorski trik za trenutno olakšanje

Dr Triša Pasriča, ljekarka i autorka sa Harvardskim obrazovanjem, podijelila je svoje znanje o tome kako se riješiti svraba kože na društvenim mrežama, objavljujući naučno dokazanu metodu. „Ako vas ujede komarac, reći ću vam nešto što će vam bukvalno promijeniti život“, počela je dr Pasriča. „Ne češite se. Umjesto toga, uradite ono što ja radim: samo nježno protrljajte područje sa dva prsta.“

Nauka koja stoji iza metode

Pa kako ova metoda funkcioniše? Dr Pasriča je objasnila da su naučnici sa Medicinskog fakulteta Miler Univerziteta u Majamiju otkrili da milovanje kože može zaustaviti signal svraba u samom izvoru. Naime, kada komarac ujede, nervna vlakna u koži se aktiviraju neravnomerno, i upravo taj kontrast između stimulisanih i nestimulisanih vlakana izaziva osjećaj svraba.

Nežno trljanje mjesta peckanja i okoline stvara snažan kontrasignal koji potiskuje neprijatan, sprečavajući informacije o svrabu da dođu do mozga. Dr Pasriča vjeruje da bi ista metoda mogla da pomogne i u ublažavanju svraba izazvanog ekcemom.

„Ako trljamo na ovaj način, zapravo uklanjamo taj kontrast. A evo najboljeg djela - ne morate da trljate tačno područje gdje je ubod. Dovoljno je da trljate bilo gdje unutar istog dermatoma“, dodala je.

