Logo
Large banner

Pomozite sebi prije nego se stvari pogoršaju: Kada je vrijeme za godišnji odmor?

Autor:

ATV
24.05.2026 15:02

Komentari:

0
Мушкарац се држи за главу због умора.
Foto: pexels/Tima Miroshnichenko

Ako osjećate da ste na izmaku snage, najbolje rješenje bi bilo da odete na odmor ili dodijelite neke svoje obaveze drugima.

Izgaranje ili burnout je ozbiljno stanje koje može uzrokovati dugoročnu štetu vašem mentalnom i fizičkom zdravlju, stoga je važno znati koje simptome potražiti u sebi, tako da možete da pomognete sebi prije nego što se stvari pogoršaju.

Језеро Трн, прогноза

Društvo

Termometar se usijava: Sutra pakao, a onda - potpuni preokret

Putem ovih 12 faza izgaranja koje su razvili psiholozi Herbert F. i Gail N., otkrićete jeste li trenutno u kojoj ćete prepoznali kako one utiču na vaše zdravlje. Nakon što odredite slobodno vrijeme za sebe, napravite listu svih zadataka koje treba da obavite i odlučite koji su neophodni, a koji mogu da se odlože za kasnije.

Možete da potražite pomoć porodice ili prijatelja, radnih kolega, a postoji i mnogo drugih načina za pronalaženje pomoći u svakodnevnim zadacima poput čišćenja po kući i slično.

1. Osjećate snažnu potrebu da stalno morate da se dokazujete.

2. Radite sve više i više kako biste se dokazali zbog čega ste postali "zavisnik" o poslu.

Доктор Момчило Матић

Zdravlje

Dr Matić tvrdi da je ovo najštetnija namirnica u istoriji civilizacije

3. Zanemarujete sopstvene potrebe, ne spavate dobro, ne jedete kvalitetno, smanjujete društveni život.

4. Ulazite u konflikte sa drugima, krivite njih ili određenu situaciju za stanje i stres u kojem se nalazite.

5. Mijenjate svoje vrijednosti kako biste se više usresredili na posao, dok vam prijatelji i porodica nisu toliko važni kao vaš rad.

6. Poričete probleme koji rastu zbog stresa na poslu, percipirate druge na poslu kao glupe, lijene, zahtijevne ili nedisciplinovane.

7. Sve manje učestvujete u porodičnom i društvenom životu.

8. Vaši najbliži su uzrujani zbog vašeg ponašanja

Пуцњава у ресторану

Hronika

UZNEMIRUJUĆE Kamere snimile trenutak pucnjave u restoranu na Novom Beogradu

9. Više se ne osjećate kao da ste to vi, ne osjećate da vrijedite, a ne gajite taj osećaj ni prema drugima.

10. Osjećate se prazno i otupjelo, zbog čega počinjete da pijete alkohol, pušite, okrećete se seksu i drogi.

11. Osjećate se depresivno, izgubljeno i potpuno iscrpljeno, budućnost vam se čini tmurna.

12. Doživljavate mentalni i fizički kolaps.

(B92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

godišnji odmor

posao

Radnici

umor

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.

Tenis

Gdje možete gledati prvi meč Đokovića na Rolan Garosu

2 h

0
Европа до краја маја обара рекорде

Svijet

Evropa do kraja maja obara rekorde

2 h

0
Како да купујете у ЕУ и добијете поврат ПДВ, а избјегнете казну

Ekonomija

Kako da kupujete u EU i dobijete povrat PDV, a izbjegnete kaznu

2 h

0
Скупштина Уједињене Српске под називом Паметна Српска у бањалучкој спортској дворани Борик одржава

Republika Srpska

U Banjaluci Skupština Ujedinjene Srpske: Važne poruke zajedništva

2 h

6

Više iz rubrike

Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Savjeti

Bez kojih dokumenata ne treba kretati na put?

3 h

0
Бијели пешкири са црним пругама.

Savjeti

Hotelski trikovi od dva sastojka za najmekše peškire

4 h

0
Мушкарац сади биљке у башти.

Savjeti

Koje povrće se sadi u maju: Uz pravilnu njegu imaćete plodove cijelog ljeta

1 d

0
Један предмет у кухињи има више бактерија него даска за ВЦ: Мијењајте га сваких 7 дана

Savjeti

Jedan predmet u kuhinji ima više bakterija nego daska za VC: Mijenjajte ga svakih 7 dana

1 d

0

  • Najnovije

17

08

Apel nakon tragedije na Romaniji: Planina ne prašta greške, koristite pomoć vodiča

17

07

Poljoprivrednik iz Bijeljine Zdravko Perić napravio pokretni kokošinjac

17

02

Tramvaj iskočio iz šina nakon sudara sa policijskim automobilom: Haos u Zagrebu

16

53

Kod manastira u Prizrenu privedeno šest osoba

16

53

Sakić: Izvještaj SAD jasno govori da je završena izgradnja nacija, to je za BiH najvažnije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner