Pomozite sebi prije nego se stvari pogoršaju: Kada je vrijeme za godišnji odmor?

Ako osjećate da ste na izmaku snage, najbolje rješenje bi bilo da odete na odmor ili dodijelite neke svoje obaveze drugima.

Izgaranje ili burnout je ozbiljno stanje koje može uzrokovati dugoročnu štetu vašem mentalnom i fizičkom zdravlju, stoga je važno znati koje simptome potražiti u sebi, tako da možete da pomognete sebi prije nego što se stvari pogoršaju.

Društvo Termometar se usijava: Sutra pakao, a onda - potpuni preokret

Putem ovih 12 faza izgaranja koje su razvili psiholozi Herbert F. i Gail N., otkrićete jeste li trenutno u kojoj ćete prepoznali kako one utiču na vaše zdravlje. Nakon što odredite slobodno vrijeme za sebe, napravite listu svih zadataka koje treba da obavite i odlučite koji su neophodni, a koji mogu da se odlože za kasnije.

Možete da potražite pomoć porodice ili prijatelja, radnih kolega, a postoji i mnogo drugih načina za pronalaženje pomoći u svakodnevnim zadacima poput čišćenja po kući i slično.

1. Osjećate snažnu potrebu da stalno morate da se dokazujete.

2. Radite sve više i više kako biste se dokazali zbog čega ste postali "zavisnik" o poslu.

Zdravlje Dr Matić tvrdi da je ovo najštetnija namirnica u istoriji civilizacije

3. Zanemarujete sopstvene potrebe, ne spavate dobro, ne jedete kvalitetno, smanjujete društveni život.

4. Ulazite u konflikte sa drugima, krivite njih ili određenu situaciju za stanje i stres u kojem se nalazite.

5. Mijenjate svoje vrijednosti kako biste se više usresredili na posao, dok vam prijatelji i porodica nisu toliko važni kao vaš rad.

6. Poričete probleme koji rastu zbog stresa na poslu, percipirate druge na poslu kao glupe, lijene, zahtijevne ili nedisciplinovane.

7. Sve manje učestvujete u porodičnom i društvenom životu.

8. Vaši najbliži su uzrujani zbog vašeg ponašanja

Hronika UZNEMIRUJUĆE Kamere snimile trenutak pucnjave u restoranu na Novom Beogradu

9. Više se ne osjećate kao da ste to vi, ne osjećate da vrijedite, a ne gajite taj osećaj ni prema drugima.

10. Osjećate se prazno i otupjelo, zbog čega počinjete da pijete alkohol, pušite, okrećete se seksu i drogi.

11. Osjećate se depresivno, izgubljeno i potpuno iscrpljeno, budućnost vam se čini tmurna.

12. Doživljavate mentalni i fizički kolaps.

(B92)