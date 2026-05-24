Kako da kupujete u EU i dobijete povrat PDV, a izbjegnete kaznu

Građani Bosne i Hercegovine koji često kupuju u inostranstvu trebaju znati jedno važno pravilo: u BiH se bez plaćanja carine, PDV-a i akcize može unijeti roba nekomercijalnog karaktera u vrijednosti do 600 KM po putniku i po danu.

To znači da garderoba, obuća, kućni predmeti, tehnika manje vrijednosti, pokloni ili druga roba za lične potrebe mogu proći bez dodatnog oporezivanja, ali samo ako ukupna vrijednost ne prelazi propisani limit i ako količina ne ukazuje na preprodaju.

Ovo pravilo najviše zanima građane koji žive u BiH, a kupuju u Hrvatskoj, posebno u trgovinama uz granicu, trgovačkim centrima i autletima.

Šta se dešava ako vrijednost prelazi 600 KM?

Ako, na primjer, kupite robu u vrijednosti do 600 KM i nosite je za ličnu upotrebu, carinski službenik može odobriti oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina usmeno, na samom graničnom prelazu.

Međutim, ako unesete jedan predmet skuplji od 600 KM, njegova vrijednost se ne može dijeliti na više osoba u vozilu.

To znači da se televizor, mobilni telefon, laptop ili drugi skuplji uređaj od 800 KM ne može “podijeliti” na dva putnika kako bi se izbjeglo plaćanje dažbina.

Šta se smatra ličnim prtljagom?

U limit od 600 KM ne uračunava se lični prtljag koji putnik koristi tokom putovanja, kao ni lijekovi neophodni za lične potrebe.

Lični prtljag čine odjeća, obuća, higijenske stvari, lični uređaji i predmeti koji očigledno služe putniku tokom puta. Ipak, carinik u svakom slučaju ima pravo procijeniti da li se zaista radi o ličnoj upotrebi ili o novoj robi koja podliježe oporezivanju.

Posebna pravila za duvan i alkohol

Za duvan i alkohol vrijede posebna količinska ograničenja. U BiH se po putniku i po danu može unijeti:

Duvan: do 200 cigareta, 100 cigarilosa, 50 cigara ili 250 grama duvana (ili proporcionalna kombinacija ovih proizvoda).

Žestoka pića: jedna litra pića sa više od 22 odsto alkohola ili dvije litre pića sa manje alkohola.

Vino i pivo: dodatno se mogu unijeti četiri litre mirnog vina i 16 litara piva.

Napomena: Putnici mlađi od 17 godina nemaju pravo na ova oslobađanja za duvan i alkohol.

Kako ostvariti povrat PDV-a u Hrvatskoj?

Važno je znati i da građani BiH prilikom kupovine u Hrvatskoj, kao osobe koje nemaju prebivalište u Evropskoj uniji, mogu ostvariti pravo na povrat hrvatskog PDV-a za robu koju iznose iz EU, ali pod propisanim uslovima:

Roba mora biti iznesena iz EU prije isteka roka od tri mjeseca nakon mjeseca kupovine.

Kupac mora imati račun, obrazac za povrat PDV-a i potvrdu carine na izlazu iz EU.

Povrat se ne odnosi na gorivo i usluge. Detaljnije o tome kako ostvariti povrat PDV-a iz Hrvatske pogledajte na OVOM LINKU.

Zlatna pravila za bezbjedan prelazak granice

U praksi to znači da kupovina u Hrvatskoj može biti isplativa, ali samo ako se poštuju dva pravila: na hrvatskoj strani treba pravilno završiti proceduru za povrat PDV-a, a na ulazu u BiH treba voditi računa da vrijednost robe ne prelazi 600 KM po putniku i da roba nije namijenjena preprodaji.

Sve što prelazi dozvoljeni limit, ili količinom izgleda kao roba za dalju prodaju, carina može oporezovati.

Najsigurniji savjet za putnike je da uvijek čuvaju račune, da ne pokušavaju sakriti robu i da prije prelaska granice procijene ukupnu vrijednost kupljenih stvari.

Ako niste sigurni da li roba prelazi dozvoljeni limit, bolje je prijaviti je carinskom službeniku nego rizikovati kaznu, dodatne troškove i zadržavanje na granici, piše "Buka".