Poskupljuju aranžmani agencija u Srpskoj: Šta čeka putnike

Doplata za gorivo ove sezone poskupljuje turističke aranžmane za putnike iz BiH, pa će oni koji ljetuju u Grčkoj i Turskoj izdvajati i do 40 KM više zbog rasta cijena nafte i kerozina.

Turističke agencije ističu da su korekcije neizbježne jer su cijene aranžmana formirane još prošle godine, dok globalne krize dodatno utiču na turističko tržište. Ipak, aviokompanije za sada uglavnom ne povećavaju cijene karata, a pojedine destinacije čak nude i jeftinije letove.

Lete avioni, ali i cijene turističkih aranžmana. Građane koji planiraju odmor ove sezone mogli bi dočekati dodatni troškovi. Pojedine turističke agencije najavljuju doplatu za gorivo u junu mjesecu, a doplata je podložna promjenama u nastavku sezone u zavisnosti od cijena naftnih derivata.

"Ove godine su doplate za tu iks ipsilon kju taksu 17 aura za Grčku i 19 eura za Tursku. To su doplate koje se vrše direktno u agenciji, potpiše se aneks ugovora. Doplata se odnosi na gorivo na povećanje cijene jer svedoci smo da u nekih unazad dva mjeseca da je cijena goriva u stalnom rastu. Obzirom da su naši paketni aranžmani cijene za takse su formirane u novembru mjesecu i tada se vrđila obračunska jedinica za naftne derivate u tom periodu od toga je prošlo nekoliko mjeseci tako da obzirom na rad morali smo to da korigujemo tj. Sama aviokompanija je korigovala tu doplatu za gorivo", kažu iz agencije "Kontiki".

Iz turističke agencije Nova ističu da oni ponudu nisu pretjerano mijenjali ali da dešavanja u svijetu utiču na turističke ponude i cijene aranžmana.

"Ne možemo reći da ne utiče, kad god su tako negativna dešavanja u svijetu ona uvijek utiču na turizam. Globalno ali i na nas lokalno", rekao je za ATV Aleksandar Pravdić, direktor prodaje turističke agencije "Nova" Banjaluka.

Istovremeno, irski avio prevoznik Rajaner je saopštio da su cijene karata opale u poslednjih nekoliko sedmica kao odgovor na situaciju na Bliskom istoku, uz očekivanje da će cijene karata biti još niže do kraja juna.

"Rajaner očekuje u velikoj mjeri stabilne cijene karata između jula i septembra", rekli su iz ove kompanije.

Poskupljenja nema ni na banjalučkom aerodromu. Na štandu aerodroma u tržnom centru Delta karte za Tivat po promotivnim cijenama za Crnu Goru koja iznosi 95 KM.

"Ono što trenutno možemo da potvrdimo jeste da nije došlo do drastičnog povećanja cijena karata sa postojećim aviokompanijama sa kojima sarađujemo odnosno nije došlo do drastičnog povećanja sa Rajanerom, Vizerom, ersrbijom ali ni sa ermontenegrom koji je u prethodnom periodu potvrdio i da s obzirom da je cijena kerozina porasla za čak 122 posto od početka američko iranskog sukoba neće uvećavati cijenu karata od planirane cijene koja je već objavljena ta ovo ljeto što jesu lijepe vijesti za naše građane koji su željeli koristiti usluge ove kompanije ovo ljeto", rekla je za ATV Valentina Kecman, direktor banjalučkog aerodroma.

Prema podacima međunarodne asocijacije za vazdušni saobraćaj kerozin je dvostruko skuplji. Skočio je s 97 dolara po barelu u februaru na 197 u maju.

Skuplji troškovi turističkih aranžmana, cijene karata iste a za neke destinacije i niže. Sve to znak je da se putnici koji se odluče ovo ljeto provesti na nekima od atraktivnijih turističkih destinacija moraju naoružati stpljenjem i kojom konvertibilnom markom više.