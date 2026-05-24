Др Матић тврди да је ово најштетнија намирница у историји цивилизације

24.05.2026 14:57

Доктор Момчило Матић
Доктор Момчило Матић говорио је о значају доручка за људски организам и открио која је то најштетнија намирница по здравље човјека у историји цивилизације.

Доручак се често назива најважнијим оброком, а љекари истичу да оно што унесемо у организам ујутру директно утиче на нашу енергију, расположење и метаболизам.

Прескакање доручка или избор погрешних намирница може се одразити током цијелог дана – од пада концентрације до нагона за преједањем касније. Зато је пажљив избор првог оброка кључно улагање у добро јутро и успјешан дан.

О значају правилног доручка говорио је и доктор Момчило Матић у подкасту "Емир Стејт Балкан", наглашавајући да није свеједно чиме започињемо дан.

Према његовим ријечима, оно што унесемо као прву намирницу има велики утицај на здравље, пробаву и цјелокупно функционисање организма.

"Доручак треба да буде најважнији оброк. Ујутру кад устанемо, наш желудац би требало да буде празан. Прво треба да попијемо чисту воду, без лимуна и додатака, јер кад се попије са лимуном почиње варење, а ако се узме чиста вода, неће почети варење", у томе је кључ, објаснио је др Матић и додао:

"Ако прво узмемо кафу или алкохол, кофеин ће да избаци више воде из тијела него што смо унијели кроз кафу. Прво вода, па чај, а онда воће (3, 4 врсте воћа је сасвим довољно), без пахуљица и сличних глупости. Кад узмемо воће на празан желудац, послије воде и неког чаја, наше ћелије ће добити довољно нутријената, минерала, витамина и оксидоване воде и то је то. Не треба нам 5 оброка", сматра доктор, пише "жена блиц".

Најштетнија намирница

Доктор је открио и која је најштетнија намирница и то, како каже, у историји цивилизације.

"Рафинисани шећер је најштетнија намирница у историји људске цивилизације", каже доктор и закључује:

"Он нам краде минерале из тијела, смањује апсорпцију у организам".

