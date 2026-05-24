Др Матић тврди да је ово најштетнија намирница у историји цивилизације

Аутор:АТВ
Коментари:0
Доктор Момчило Матић говорио је о значају доручка за људски организам и открио која је то најштетнија намирница по здравље човјека у историји цивилизације.
Доручак се често назива најважнијим оброком, а љекари истичу да оно што унесемо у организам ујутру директно утиче на нашу енергију, расположење и метаболизам.
Хроника
УЗНЕМИРУЈУЋЕ Камере снимиле тренутак пуцњаве у ресторану на Новом Београду
Прескакање доручка или избор погрешних намирница може се одразити током цијелог дана – од пада концентрације до нагона за преједањем касније. Зато је пажљив избор првог оброка кључно улагање у добро јутро и успјешан дан.
О значају правилног доручка говорио је и доктор Момчило Матић у подкасту "Емир Стејт Балкан", наглашавајући да није свеједно чиме започињемо дан.
Према његовим ријечима, оно што унесемо као прву намирницу има велики утицај на здравље, пробаву и цјелокупно функционисање организма.
Тенис
Гдје можете гледати први меч Ђоковића на Ролан Гаросу
"Доручак треба да буде најважнији оброк. Ујутру кад устанемо, наш желудац би требало да буде празан. Прво треба да попијемо чисту воду, без лимуна и додатака, јер кад се попије са лимуном почиње варење, а ако се узме чиста вода, неће почети варење", у томе је кључ, објаснио је др Матић и додао:
"Ако прво узмемо кафу или алкохол, кофеин ће да избаци више воде из тијела него што смо унијели кроз кафу. Прво вода, па чај, а онда воће (3, 4 врсте воћа је сасвим довољно), без пахуљица и сличних глупости. Кад узмемо воће на празан желудац, послије воде и неког чаја, наше ћелије ће добити довољно нутријената, минерала, витамина и оксидоване воде и то је то. Не треба нам 5 оброка", сматра доктор, пише "жена блиц".
Доктор је открио и која је најштетнија намирница и то, како каже, у историји цивилизације.
Свијет
Европа до краја маја обара рекорде
"Рафинисани шећер је најштетнија намирница у историји људске цивилизације", каже доктор и закључује:
"Он нам краде минерале из тијела, смањује апсорпцију у организам".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
2 ч0
Породица
2 ч0
Република Српска
2 ч4
Регион
3 ч0
Здравље
3 ч0
Здравље
4 ч0
Здравље
22 ч0
Здравље
1 д0
Најновије
17
15
17
15
17
08
17
07
17
02
Тренутно на програму