Jedan predmet u kuhinji ima više bakterija nego daska za VC: Mijenjajte ga svakih 7 dana

Kuhinjski sunđer koji držite pored sudopere vjerovatno je najprljaviji predmet u cijelom stanu. Njemačka studija sa Univerziteta u Firtu pronašla je preko 360 različitih vrsta bakterija u jednom jedinom žutom sunđeru, i to u koncentracijama koje se mjere milijardama po kvadratnom centimetru. Daska za VC je u poređenju s tim sterilna.

Zašto je sunđer u kuhinji gori od VC daske

Razlog je banalan. Kuhinjski sunđer je topao, vlažan i pun ostataka hrane, što je tačno onaj koktel u kome se bakterije razmnožavaju dva puta brže nego u Petrijevoj šolji. VC daska se brzo osuši i nema na sebi ostatke jaja, mlijeka ili sirovog mesa. Sunđer ima sve to istovremeno.

Najgore je što ga svako jutro stavljate na čistu šolju i na tanjir iz kog jedete. Vi praktično razmazujete bakterije po posuđu, a ne perete ga. To je česti razlog zašto neka domaćinstva imaju večite stomačne probleme bez jasnog uzroka.

Koliko često treba mijenjati sunđer za sudove

Odgovor koji ne želite da čujete, svakih sedam dana. Ne na svake dvije nedjelje, ne kad počne da smrdi, ne kad se raspadne. Jednom nedjeljno, bez razmišljanja. Sunđer od dva dinara nije vrijedan stomačne viroze koja vas obori za vikend.

Većina koristi isti sunđer mjesec dana, a poneko i duže. U panel stanovima sa slabim izvlakačima nad sudoperom, vlaga se zadržava još duže, pa kuhinjski sunđer praktično nikada do kraja ne presahne. To je idealan inkubator.

Da li mikrotalasna stvarno ubija bakterije u sunđeru

Djelimično. Vlažan kuhinjski sunđer od dva minuta u mikrotalasnoj na maksimalnoj snazi ubije oko 99 odsto bakterija. Problem je što preostali jedan procenat čine najotpornije sojeve, koje se onda nesmetano razmnožavaju u praznom prostoru. Poslije dva dana imate skoro istu prljavštinu, samo otporniju.

Isto važi i za pranje na 60 stepeni u veš mašini ili za potapanje u sirće. Pomaže, ali ne rješava. Jedini siguran potez je zamjena, ne dezinfekcija.

Šta da koristite umjesto klasičnog žutog sunđera

Najjeftinije rješenje već imate u kuhinji, krpa od mikrofibera ili stare pamučne krpe isječene na pola. Operete ih na 90 stepeni u mašini zajedno sa peškirima i imate čistu, suvu krpu svaki dan. Bakterije ne podnose suvoću, sunđer ih hrani, krpa ih izgladnjuje.

Ako ne možete bez sunđera, kupite paket od deset komada za stotinak dinara i strogo držite pravilo, nedjelja dana i u kantu. Označite ga markerom kad ga otvorite, da ne biste sami sebe lagali kad mu istekne rok.

Greška broj jedan koju svi pravimo

Ostavljate sunđer u sudoperi, mokrog, pored slivnika. To je najgori mogući položaj. Treba ga iscijediti do kraja i staviti u suvu posudu sa rupama, daleko od sudopere, da se prozrači. Sušenje smanjuje broj bakterija dvanaest puta tokom noći. Ovo je jedini trik koji vrijedi više od svih dezinfekcija zajedno.

Razmislite kojim sunđerom ste oprali jutros šolju za kafu, koliko dana je već u upotrebi i gdje je sada.

