Ovo su greške zbog kojih veš poslije pranja ima neprijatan miris

Iako koristite kvalitetan deterdžent, omekšivač i ispravnu veš mašinu, ponekad se može dogoditi da od‌jeća nakon pranja i sušenja ipak ima neugodan miris.

Uzrok najčešće nije sam proces pranja, već način na koji se veš suši i uslovi u kojima stoji nakon pranja.

Jedan od najčešćih razloga je predugo zadržavanje mokrog veša u mašini ili korpi za veš. Vlaga koja ostaje zarobljena u tkanini pogoduje razvoju bakterija i buđi, zbog čega od‌jeća može poprimiti ustajali miris koji se miješa s mirisom deterdženta ili omekšivača.

Problem može nastati i ako se veš suši u zatvorenoj prostoriji bez dovoljno svježeg zraka. Kada nema provjetravanja ili cirkulacije zraka, vlaga sporije isparava iz tkanine, pa od‌jeća ostaje d‌jelimično vlažna i nakon sušenja.

Deblji komadi od‌jeće poput dukserica, peškira ili od‌jeće od sintetike posebno su skloni zadržavanju vlage u unutrašnjim vlaknima. Ako su stvari previše zbijene na sušilici ili jedna preko druge, zrak ne može doprijeti do svih dijelova tkanine, što dodatno usporava sušenje, piše Kliks

Neugodan miris mogu izazvati i ostaci deterdženta ili omekšivača koji se ne isperu u potpunosti. Takve naslage zadržavaju vlagu i stvaraju pogodno okruženje za razvoj bakterija. Također, nepravilno održavana veš mašina, posebno gumeni dijelovi i ladice za deterdžent, može prenijeti neugodne mirise na od‌jeću.

Kako bi veš nakon pranja ostao svjež, preporučuje se da ga izvadite iz mašine odmah po završetku ciklusa pranja te da ga sušite u prozračnoj prostoriji ili na otvorenom. Dodatna centrifuga može pomoći da od‌jeća izađe suvlja iz mašine, čime se skraćuje vrijeme sušenja.

Redovno čišćenje veš mašine, korištenje odgovarajuće količine deterdženta i dovoljno prostora između komada od‌jeće tokom sušenja mogu značajno smanjiti pojavu neugodnih mirisa. Kada god je moguće, sušenje na svježem zraku i suncu je najbolji način da od‌jeća zadrži svježinu nakon pranja.