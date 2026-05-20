Evo zašto se na Spasovdan jede cicvara: Naši stari su vjerovali da priziva ono što im je najvažnije

20.05.2026 22:17

Spasovdan koji ove godine slavimo 21. maja jedan je od najvažnijih praznika u narodnoj i crkvenoj tradiciji. Trpeza za Spasovdan oduvijek je imala posebno mjesto u običajima koji su se prenosili s koljena na koljeno.

Među jelima koja se tog dana iznose na sto cicvara ima glavnu ulogu ona nije samo hrana, već prije svega simbol obilja, snage i novog početka.

Cicvara se tradicionalno sprema na Spasovdan, jer nosi duboku simboliku vezanu za plodnost i bogatstvo domaćinstva. Priprema se od brašna, masti i starog kajmaka, pa se smatra izuzetno “jakom” hranom, koja u narodnim običajima predstavlja pravo bogatstvo mliječnih proizvoda.

Upravo zato se vezuje za stočarski karakter praznika, jer Spasovdan označava početak perioda pune ispaše i vrijeme kada stoka izlazi na zelene pašnjake.

Na ovaj način, spremanjem cicvare domaćini simbolično prizivaju dobar prinos mlijeka, zdravu stoku i blagostanje u kući. Zajedno sa jagnjećim pečenjem, cicvara čini srž svečane spasovdanske trpeze i predstavlja vezu između svakodnevnog života, prirodnog ciklusa i duhovne zahvalnosti za darove koje donosi godina koja je pred njima, piše Žena Blic.

