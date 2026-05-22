Kijev ponovo udario na civile - napad na školu i dom u LNR, veliki broj ranjenih

Ukrajinska vojska je tokom noći dronovima napala obrazovni centar i internat u mjestu Starobeljsk u LNR. Ranjeno je 35 osoba, a spasioci tragaju za ostalima koji su ispod ruševina, rekao je lider LNR Leonid Pasečnik.
U vrijeme napada u zgradi je bilo 86 djece uzrasta 14-18 godina.
Ispod ruševina je za sada izvučeno dvoje.
„Neprijateljske bespilotne letjelice napale su školsku zgradu i internat Starobeljskog profesionalnog koledža pedagoškog univerziteta. Spasioci nastavljaju da raščišćavaju ruševine, dvoje je već izvučeno na površinu i predati su ljekarima. Pod ruševinama ima još djece, potraga se nastavlja“, napisao je Pasečnik na društvenim mrežama.
