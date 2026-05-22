Borite se dok ima života u vama: Dirljiva poruka Rusa koji se na rukama popeo na Mont Everest

Rustam Nabijev iz Rusije napravio je izuzetan poduhvat – prvi se u svetu popeo na Mont Everest samo na rukama.

Nabijevu su 2015. godine amputirane obe noge nakon nesreće koja se dogodila kada se srušila kasarna u Omsku a on skoro sedam sati proveo ispod ruševina.

„Posvećujem ovo svima koji me sada gledaju. Ovim postupkom želim da poručim samo jednu stvar: borite se dok ima života u vama!“

