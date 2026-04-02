Vodiči trovali planinare pred uspon na Mont Everest i uzeli skoro 20 miliona dolara

Vlasti Nepala optužile su veću grupu vodiča da su trovali planinare pred uspon na Mont Everest, kako bi uzeli oko 20 miliona dolara od skupih spasilačkih misija uz upotrebu helikoptera, javio je list "Katmandu post".

Prema podacima iz nove policijske istrage, trovanje planinara poslužilo je za prevaru sa osiguranjem vrijednu gotovo 20 miliona dolara.

Policija je podigla optužnice protiv 32 lica, koja se terete za prevaru i organizovani kriminal, a među njima su vlasnici planinarskih kompanija, firme koje pružaju helikopterske usluge i zvaničnici bolnica.

Prema pisanju "Katmandu posta", vodiči su, navodno, trovali turiste tako što su im stavljali sodu bikarbonu u hranu, kako bi izazvali mučninu koja podsjeća na simptom trovanja hranom ili visinske bolesti.

Nakon što osjete mučninu, na planinare je vršen pritisak da pozovu helikoptersku službu, čije su usluge veoma skupe i čiji su operateri izdavali lažne medicinske dokumente takođe po visokim cijenama.

Osim toga, vodiči su savjetovali planinarima da u tim situacijama unose veliku količinu vode, što je samo pogoršavalo simptome.

Zarada je, navodno, dijeljena između vodiča, kompanija, agencija i bolnica u koje su turisti prevoženi radi nepotrebnog i lažnog liječenja.

Istraga je pokrenuta u januaru.

Tužilaštvo zahtijeva izricanje presude sa novčanom kaznom od ukupno 11,3 miliona dolara.

(SRNA)