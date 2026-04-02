Nevrijeme srušilo most, gradovi potpuno zavejani: Strašni prizori u Italiji

Snažno nevrijeme pogodilo je centralnu i južnu Italiju, izazvavši poplave, klizišta i urušavanje mosta na državnom putu "Adrijatika 16", dok su pojedine oblasti ostale bez vode i struje.

Most preko rijeke Trinjo srušio se u regionu Molize, u blizini mjesta Montenero di Bizača, nakon što je put prethodno zatvoren zbog izlivanja rijeke, prenijela je Ansa.

Time su putne veze sa regionom Abruco gotovo prekinute.

U regionu Abruco, u provinciji Peskara, bolnica u mjestu Pene ostala je bez direktnog snabdijevanja vodom zbog pucanja vodovoda, pa je vodosnabdevanje privremeno obezbijeđeno cisternama.

Nestašice vode prijavljene su i u više okolnih opština.

U regionu Apulija, obilne kiše dovele su do naglog rasta nivoa vode u brani kod mesta Karlantino, dok su poplave zahvatile kuće i puteve.

Nakon izlivanja reke Cervaro, vatrogasci su u oblasti Fođa spasili više od 50 vozača i oko 40 ljudi iz seoskih kuća i vikendica.

Zbog porasta vodostaja rijeke Ofanto zatvoreni su putevi u blizini rimskog mosta kod mjesta Kanoza di Pulja.

U regionu Molise, vatrogasci iz više italijanskih gradova raspoređeni su kako bi pomogli lokalnim ekipama u spasilačkim operacijama nakon izlivanja rijeke, koja je poplavila puteve i industrijske zone.

Nevrijeme je izazvalo probleme i u regionu Bazilikata, gdje su u mjestu Rapola tri porodice evakuisane nakon urušavanja potpornog zida, dok vatrogasci intervenišu i zbog klizišta i poplava u oblasti Metaponto.

Obilne padavine očekuju se u pogođenim područjima i tokom dana, a lokalne vlasti pozivaju stanovništvo da ograniči kretanje.

#Maltempo al Centro-Sud, 356 interventi in Abruzzo, Molise e Puglia: 338 #vigilidelfuoco in campo con rinforzi da Marche, Toscana ed Emilia Romagna. Per allagamenti maggiori criticità a Chieti, Campobasso e Foggia (video) [#1aprile 20:00]



ℹ️ https://t.co/ITF7Ho5ZZd pic.twitter.com/TE8c4CSTEg — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 1, 2026

