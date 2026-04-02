Nevrijeme srušilo most, gradovi potpuno zavejani: Strašni prizori u Italiji

02.04.2026 11:42

Невријеме у Италији
Foto: X/Screenshot

Snažno nevrijeme pogodilo je centralnu i južnu Italiju, izazvavši poplave, klizišta i urušavanje mosta na državnom putu "Adrijatika 16", dok su pojedine oblasti ostale bez vode i struje.

Most preko rijeke Trinjo srušio se u regionu Molize, u blizini mjesta Montenero di Bizača, nakon što je put prethodno zatvoren zbog izlivanja rijeke, prenijela je Ansa.

Икс Грок твитер

Nauka i tehnologija

Pao Iks: Bivši Tviter nedostupan korisnicima širom svijeta

Time su putne veze sa regionom Abruco gotovo prekinute.

U regionu Abruco, u provinciji Peskara, bolnica u mjestu Pene ostala je bez direktnog snabdijevanja vodom zbog pucanja vodovoda, pa je vodosnabdevanje privremeno obezbijeđeno cisternama.

Nestašice vode prijavljene su i u više okolnih opština.

U regionu Apulija, obilne kiše dovele su do naglog rasta nivoa vode u brani kod mesta Karlantino, dok su poplave zahvatile kuće i puteve.

илу-новац-29112025

Ekonomija

Uplaćeno 45.075 KM za regulisanje alternativnog smještaja

Nakon izlivanja reke Cervaro, vatrogasci su u oblasti Fođa spasili više od 50 vozača i oko 40 ljudi iz seoskih kuća i vikendica.

Zbog porasta vodostaja rijeke Ofanto zatvoreni su putevi u blizini rimskog mosta kod mjesta Kanoza di Pulja.

U regionu Molise, vatrogasci iz više italijanskih gradova raspoređeni su kako bi pomogli lokalnim ekipama u spasilačkim operacijama nakon izlivanja rijeke, koja je poplavila puteve i industrijske zone.

Nevrijeme je izazvalo probleme i u regionu Bazilikata, gdje su u mjestu Rapola tri porodice evakuisane nakon urušavanja potpornog zida, dok vatrogasci intervenišu i zbog klizišta i poplava u oblasti Metaponto.

Полиција ФБиХ

Hronika

Teška nesreća u BiH: Automobil završio na krovu, saobraćaj otežan

Obilne padavine očekuju se u pogođenim područjima i tokom dana, a lokalne vlasti pozivaju stanovništvo da ograniči kretanje.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Svijet

Baku pronašli mrtvu na pješačkom: Vjeruje se da je staricu "ubio vjetar"

3 d

0
Zanimljivosti

Pet znakova kojima će ovog mjeseca sve ići od ruke

3 d

0
Zdravlje

Sindrom "eksplodirajuće glave": Zašto neki ljudi čuju "pucanj" u glavi

3 d

0
Savjeti

Zašto novu odjeću treba oprati prije nošenja?

3 d

0

Više iz rubrike

Svijet

Baku pronašli mrtvu na pješačkom: Vjeruje se da je staricu "ubio vjetar"

3 d

0
Svijet

Avio kompanija prizemljuje 40 aviona zbog poskupljenja goriva

3 d

0
Svijet

Satelitski snimci Kine potvrdili strahove Amerike

3 d

0
Svijet

Užas u SAD: Bebu ubio zalutali metak

3 d

0

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

