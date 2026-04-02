Zašto novu odjeću treba oprati prije nošenja?

02.04.2026 11:08

Машина за прање веша
Foto: RDNE Stock project/Pexels

Iako mnogi jedva čekaju obući novu odjeću odmah nakon kupovine, stručnjaci za tekstil savjetuju da pranje prije prvog nošenja postane navika.

- Pretežno operem odjeću prije nošenja kako bih uklonila hemikalije iz proizvodnje, višak boje i nečistoće nastale tokom rukovanja. Tekstil i odjeća prolaze kroz mnoge ruke, često u više zemalja.

Nova odjeća može sadržavati materije koje ne bi trebalo da dolaze u direktan kontakt s kožom. To uključuje ostatke hemikalija, ali i škrob koji se koristi kako bi odjeća tokom transporta i izlaganja u trgovini zadržala uredan izgled.

Dodatni problem je što je odjeću u prodavnici moglo dodirivati ili isprobavati više ljudi. Stručnjaci upozoravaju da bakterije, gljivice i virusi mogu preživjeti na tkaninama danima, pa čak i sedmicama.

Pranje prije prvog nošenja ima i praktičnu vrijednost, odjeća postaje mekša i ugodnija za nošenje. Kozen napominje: -Prvo pranje može ukloniti skupljanje kod pamučne odjeće koja nije prethodno tretirana. Tkanina je tokom proizvodnje zategnuta, a ta napetost popušta kad se smoči.

Ako odlučite preskočiti pranje, posljedice su obično minimalne, posebno kod osoba bez osjetljive kože, ali postoji rizik od iritacija ili osipa. Takođe, tamnije tkanine mogu ispuštati boju koja se prenosi na kožu, drugu odjeću ili namještaj.

Za dugotrajnu odjeću i manju mogućnost skupljanja, preporučuje se pranje u hladnoj vodi i sušenje na niskoj temperaturi ili na vazduhu, uz pridržavanje uputa za održavanje.

