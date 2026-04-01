Kako pravilno zaštiti biljke od mraza

Hladni dani i mraz mogu oštetiti biljke i cvijeće, ali postoji jednostavan način da ih zaštitite – pomoću prirodnih materijala, poput opalog lišća.

TikTok guru za vrtlarstvo, podijelio je sjajan savjet koji vam može pomoći u borbi protiv mraza, a sve to uz pomoć besplatnih resursa iz vašeg vlastitog vrta.

Prema njegovim riječima, ključ je u pripremi malča, sloja materijala koji se stavlja na površinu zemlje, a za izradu ovog malča dovoljno je samo opalo lišće.

TikToker objašnjava da je važno prvo usitniti lišće kako bi ono pružilo maksimalnu količinu hranjivih materija za tlo. Savjetuje da lišće ne ostavljate u velikim komadima, jer bi to moglo usporiti proces, ali ako želite brži način, koristi se kosa na najvišoj postavci. Ovo će usitniti lišće bez uticaja na travu.

Nakon što se lišće usitni, on ga stavlja u bazu stabljike biljaka, pazeći da sloj bude što deblji, jer će to funkcionisati kao "termička deka" koja štiti biljke od mraza.

Ovaj jednostavan trik pokazao se izuzetno korisnim za mnoge ljubitelje vrtlarstva, koji su zahvalili TikTokeru za koristan savjet.

Jedan korisnik je dodao: "Još jedna sjajna opcija je koristiti vrtni usisivač sa drobilicom. Ovo zaista dobro smanjuje lišće."

S ovim savjetom, vaš vrt će biti bolje zaštićen od zimskih niskih temperatura, a vi možete uživati u zelenilu i tokom hladnih mjeseci, prenosi Najžena.