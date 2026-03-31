Pomoću ovog trika provjerite kvalitet deterdženta za veš

Neki deterdženti uklanjaju mrlje, ali ostavljaju trag na tamnim stvarima, drugi, manje agresivni koji su namijenjeni za šareni veš, više "osvježavaju" garderobu, ali ne odstranjuju uvijek nečistoću.

Često smo u potrazi za deterdžentom koji bi zadovoljio sve naše zahtjeve, pa zbog toga kupujemo različite, testiramo ih, mijenjamo, pa nismo uvijek zadovoljni.

Društvo Oglasio se fond PIO, evo kome se prekida isplata penzija

Međutim, postoji jednostavan način da se utvrdi kvalitet deterdženta.

Da biste utvrdili kvalitet deterdženta, uradite sljedeće:

-Rastvorite u čaši 1 kafenu kašiku deterdženta, i zatim u ovaj rastvor stavite komadić bjelanca tvrdokuvanog jajeta.

-Ako je, nakon 24 časa, bjelance ostalo netaknuto, ovaj deterdžent je niskog kvaliteta.

Ako je bjelance postalo mekše, i ako se, čak, počne rastvarati – ovaj deterdžent odgovara za pranje šarene odjeće, ili manje zaprljane odjeće.

Ostali sportovi Banjaluka domaćin Svesrpskog kupa u atletici

Ali, ako se bjelance rastvorilo u potpunosti, takav deterdžent idealno odgovara za pranje bijelog i jako zaprljanog veša.

Bonus savjeti za deterdžente

Patrik Ričardson je stručnjak za pranje veša i ima mnogo jedinstveniju (i efikasniju) filozofiju za brigu o svojoj odjeći: pere mnogo ređe od većine ljudi, i što je najvažnije, nikada ne koristi standardni deterdžent za veš. Umjesto toga, koristi blagi sapun za pranje odeće.

Zašto je sapun za veš bolji od deterdženta za veš?

Ričardson kaže da se dva proizvoda proizvode različito, tako da daju različite rezultate. "Deterdžent je sintetički – u suštini samo gomila proizvoda za čišćenje pomiješanih zajedno, s naftom ili drugim uljnim aditivima", kaže on, prenosi B92.

Zanimljivosti April će biti mjesec iz snova za ove znakove

"Proces pravljenja sapuna je jednostavniji i prirodniji. Uzimate ulje, dodajete kiselinu i dobijate nježno sredstvo za čišćenje."

Kako najlakše da provjerite kvalitet deterdženta za veš?

Pošto sapun ima manje sastojaka i manje je mastan, on se bolje ispira s vaše odjeće od deterdženta – još jedan razlog zašto ga Ričardson preferira.

Republika Srpska Minić: Srpska se odrekla u cijelosti akciza na gorivo

"Sapun se potpuno ispere, pa čak i ako pretjerate, nećete imati ostataka sapuna na odjeći", kaže on. "S druge strane, deterdženti se prave s više ulja da bi zadržali miris, pa je vaša odjeća prekrivena masnim premazom."