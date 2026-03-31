Logo
Large banner

Pomoću ovog trika provjerite kvalitet deterdženta za veš

Autor:

ATV
31.03.2026 14:32

Komentari:

0
Машина за прање веша
Foto: Sarah Chai/Pexels

Neki deterdženti uklanjaju mrlje, ali ostavljaju trag na tamnim stvarima, drugi, manje agresivni koji su namijenjeni za šareni veš, više "osvježavaju" garderobu, ali ne odstranjuju uvijek nečistoću.

Često smo u potrazi za deterdžentom koji bi zadovoljio sve naše zahtjeve, pa zbog toga kupujemo različite, testiramo ih, mijenjamo, pa nismo uvijek zadovoljni.

fond pio rs

Društvo

Oglasio se fond PIO, evo kome se prekida isplata penzija

Međutim, postoji jednostavan način da se utvrdi kvalitet deterdženta.

Da biste utvrdili kvalitet deterdženta, uradite sljedeće:

-Rastvorite u čaši 1 kafenu kašiku deterdženta, i zatim u ovaj rastvor stavite komadić bjelanca tvrdokuvanog jajeta.

-Ako je, nakon 24 časa, bjelance ostalo netaknuto, ovaj deterdžent je niskog kvaliteta.

Ako je bjelance postalo mekše, i ako se, čak, počne rastvarati – ovaj deterdžent odgovara za pranje šarene odjeće, ili manje zaprljane odjeće.

Душко Ивичић и Слободан Бранковић.webp

Ostali sportovi

Banjaluka domaćin Svesrpskog kupa u atletici

Ali, ako se bjelance rastvorilo u potpunosti, takav deterdžent idealno odgovara za pranje bijelog i jako zaprljanog veša.

Bonus savjeti za deterdžente

Patrik Ričardson je stručnjak za pranje veša i ima mnogo jedinstveniju (i efikasniju) filozofiju za brigu o svojoj odjeći: pere mnogo ređe od većine ljudi, i što je najvažnije, nikada ne koristi standardni deterdžent za veš. Umjesto toga, koristi blagi sapun za pranje odeće.

Zašto je sapun za veš bolji od deterdženta za veš?

Ričardson kaže da se dva proizvoda proizvode različito, tako da daju različite rezultate. "Deterdžent je sintetički – u suštini samo gomila proizvoda za čišćenje pomiješanih zajedno, s naftom ili drugim uljnim aditivima", kaže on, prenosi B92.

horoskop

Zanimljivosti

April će biti mjesec iz snova za ove znakove

"Proces pravljenja sapuna je jednostavniji i prirodniji. Uzimate ulje, dodajete kiselinu i dobijate nježno sredstvo za čišćenje."

Kako najlakše da provjerite kvalitet deterdženta za veš?

Pošto sapun ima manje sastojaka i manje je mastan, on se bolje ispira s vaše odjeće od deterdženta – još jedan razlog zašto ga Ričardson preferira.

Ивона Пејашиновић

Republika Srpska

Minić: Srpska se odrekla u cijelosti akciza na gorivo

"Sapun se potpuno ispere, pa čak i ako pretjerate, nećete imati ostataka sapuna na odjeći", kaže on. "S druge strane, deterdženti se prave s više ulja da bi zadržali miris, pa je vaša odjeća prekrivena masnim premazom."

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pranje veša

Odjeća

veš mašina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Канта за смеће

Banja Luka

Skuplji odvoz smeća u Banjaluci

3 h

0
Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Zadovoljni smo pristupom nove administracije SAD-a

3 h

0
Додик најавио ново повећање плата, помоћ пензионерима и младима

Republika Srpska

Dodik najavio novo povećanje plata, pomoć penzionerima i mladima

3 h

19
Револуција у лијечењу можданог удара у УКЦ-у Српске

Društvo

Revolucija u liječenju moždanog udara u UKC-u Srpske

3 h

0

Više iz rubrike

Корпа пуна васкршњих јаја у различитим бојама.

Savjeti

Potpuno prirodno: Farbanje jaja čajem je novi hit

5 h

0
Ова грешка купаца која их може стајати пара и нерви

Savjeti

Ova greška kupaca koja ih može stajati para i nervi

7 h

0
Орезивање воћке

Savjeti

Tri biljke koje treba orezati prije nego što temperature porastu

9 h

0
Васкршња јаја у корпи.

Savjeti

Farbanje jaja svilenim kravatama: Ukrašavanje nikad lakše, a rezultat je magičan

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

12

Rim objasnio odluku: Zašto su SAD dobile "crveno svjetlo"

17

03

Ko je žena koja je naslijedila OnlyFans

16

59

SDA-ov načelnik Kaknja Mirnes Bajtarević pobijedio na javnom pozivu opštine koju on vodi

16

44

Da li se sjećate Zumbul-age iz "Sulejmana Veličanstvenog"? Danas je neprepoznatljiv

16

37

Hercegovinu će pogoditi najjača bura ove godine

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner