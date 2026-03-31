Cvijanović: Zadovoljni smo pristupom nove administracije SAD-a

ATV

31.03.2026 14:05

Жељка Цвијановић
Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je da su zadovoljni izbalansiranim pristupom nove administracije SAD-a prema sva tri konstitutivna naroda u BiH, kao i prema oba entiteta.

„Podržavam ono što vidim sa njihove strane, a to je pojačan interes za jačanje ekonomske saradnje i veće prisustvo američkih kompanija u oba entiteta“, rekla je Cvijanovićeva na konferenciji za medije u Banjaluka.

Ona je istakla da očekuje od Evropska unija racionalan pristup, uz uvažavanje ustavnih nadležnosti svih nivoa vlasti u BiH, kako bi napredak bio mjerljiv i vidljiv.

„Očekujemo da EU razumije potrebu koordinacije aktivnosti unutar BiH, a ne otimanja nadležnosti. Mi jesmo partneri i spremni za saradnju, ali želimo da se naše nadležnosti poštuju, kao i mehanizmi koordinacije, kako bi sve aktivnosti bile usklađene“, naglasila je Cvijanovićeva.

Komentarišući političke prilike, navela je da su intervencije visokog predstavnika, Kristijan Šmit, dovele do, kako je rekla, prilično haotične političke situacije u BiH.

Nastavak saradnje sa partnerima - prioritet SNSD-a

Cvijanovićeva je poručila da je SNSD posvećen očuvanju i unapređenju odnosa sa tradicionalnim partnerima.

"U prethodnom periodu imali smo različite aktivnosti sa zemljama koje smatramo prijateljskim i realnim u svom pristupu prema BiH. To su zemlje koje nikoga ne favorizuju, ali nikome ni ne štete, i sa kojima smo uspjeli da izgradimo trajne mostove saradnje. To ostaje prioritet SNSD-a", zaključila je Cvijanovićeva.

