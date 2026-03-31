Revolucija u liječenju moždanog udara u UKC-u Srpske

Tim ljekara UKC-a Republike Srpske je u nedjelju, 29. marta izveo prvu mehaničku trombektomiju kod pacijenta sa akutnim moždanim udarom. Riječ je o pacijentu koji je u toku istog dana razvio simptome posteriornog moždanog udara. Nakon neurološkog pregleda detektovano začepljenje završnog dijela bazilarne arterije, te desne zadnje cerebralne arterije, te je utvrđen ishemijski moždani udar.

Ovo je bio prvi slučaj edndovaskularne intervencije kod pacijenta sa akutnim moždanim udarom u cijeloj Republici Srpskoj.

Svijet Tramp: Ne može Amerika da pomaže onima koji ne pomažu njoj

Rukovodstvo UKC Republike Srpske planira da ova metoda u dogledno vrijeme postane standardna usluga koja će se pružati pacijentima sa akutnim moždanim udarom, a koji su pogodni kandidati za ovu vrstu intervencije.

- Ova procedura je prvi put izvedena u Republici Srpskoj. Radi se o minimalno invazivnoj proceduri koja se koristi kod ishemijskih moždanih udara. Radilo se o pacijentu koji je imao začepljenje završnog dijela bazilarne arterije. Moždani udar je jedan veliki medicinski problem. S obzirom da je prvi put urađeno, moramo biti ponosni, a istovremeno ne smijemo biti previše euforični, jer smo ovo uradili uz podršku našeg mentora dr Ivana Vukašinovića iz KC Srbije. Ovo se nije desilo preko noći, mi smo se pripremali i učili godinama za ovo. Zahvaljujući rukovodstvu UKC Republike Srpske imamo svu potrebnu aparaturu, edukaciju i kadar. Godinama smo već radili manje minimalno invazivne procedure, a na neki način interventna radiologija je kolijevka ovih procedura. Gledajući sve minimalno invazivne procedure, ovo se može nazvati Mont Everest, iako još nismo na Mont Everestu mi smo u bazi - naglasio je dr Mile Čučak iz Zavoda za kliničku radiologiju UKC Republike Srpske.

Prof dr Siniša Miljković, načelnik Klinike za neurologiju UKC Republike Srpske kaže da je u ovoj ustanovi pokrenuta revolucija u liječenju moždanog udara.

Srbija Oglasio se Ivica Dačić o nastavku liječenja, posebno se zahvalio Stevandiću

- Kao što je kolega rekao ovo je Mont Everest, jer smo prešli sa konzervativnog načina liječenja, na jedan način koji je blizu hirurškog načina liječenja, a to je interventna radiologija, gdje se rade najdelikatnije procedure. Pacijentu kateterom ulazimo u krvni sud mozga i na taj način iz mozga vadimo tromb koji je doveo do moždanog udara. Nakon intervencije koja je trajala oko 45 minuta, koja nije nimalo lagana, pacijent je već pričao, bio svjestan i orjentisan. Prije 19 godina smo prvi u Republici Srpskoj krenuli sa trombolitičkom terapijom i u isti dan smo krenuli prvi sa mehaničkom trombektomijom - istakao je Miljković.

Vršilac dužnosti generalnog direktora UKC-a Srpske Nikola Šobot rekao je da je izuzetno ponosan na tim koji je uspješno izveo trombektomiju, potvrđujući visok nivo stručnosti i posvećenosti pacijentima.

- Ovaj uspjeh predstavlja važan iskorak za našu ustanovu i dodatnu motivaciju da nastavimo unapređivati kvalitet zdravstvene zaštite - jasan je Šobot.

Hronika U centru grada pronađeno tijelo muškarca

Intervenciju je izveo dr Ivan Vukašinović, šef odjela interventne neuroradiologije Kliničkog centra Srbije, uz asistenciju intstrumentara iz iste ustanova, dr Mile Čučak, dr Vasilije Mitrović, dr Stefan Petković, instrumentari Suzana Prosan i Dane Šavija, te radiološki tehnolog Zoran Mandić i dežurne ekipe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje iz angio sale Zavoda za kliničku radiologiju UKC Republike Srpske.