Logo
Large banner

Trgovci kažnjeni sa 363.000 KM zbog prekoračenja marže

Autor:

ATV
31.03.2026 11:40

Komentari:

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.
Foto: Pixabay

Republička tržišna inspekcija utvrdila je u 32 slučaja da se trgovci nisu pridržavali propisanih marži i izrekla kazne od 363.000 KM.

Tokom sedam dana pojačane kontrole formiranja cijena u trgovačkim objektima, inspekcija je pokrenula 80 postupaka, a završeno je 58, dok je u 32 slučaja utvrđena nepravilnost.

Pojačana kontrola

Iz Republičke uprave za inspekcijske poslove saopšteno je da je pojačana kontrola vršena u skladu sa odlukom o određivanju marže u prometu određenih proizvoda, a za potrebe nadzora angažovani su i tržišni inspektori na nivou jedinica lokalne samouprave.

Prema do sada pristiglim izvještajima gradskih i opštinskih inspektora, u 26 slučajeva utvrđeno je prekoračenje marže, zbog čega su trgovcima izrečene i kazne od 134.000 KM.

Iz Inspektorata napominju da kontrole trgovačkih objekata obuhvataju kontrolu formiranja cijena nekoliko stotina artikala, jer za svaki pojedinačni proizvod iz odluke postoji na desetine robnih marki, različitih pakovanja, te je riječ o kompleksnim kontrolama koje iziskuju vrijeme.

Formiranje cijena

Navode da formiranje cijena i dalje ostaje u fokusu djelovanja inspekcije, te pozivaju trgovce da se pridržavaju propisanih marži i ne izlažu riziku od kažnjavanja.

Odlukom je propisana kazna u iznosu od 8.000 KM za pravno lice, 4.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu i 5.000 KM za preduzetnika ukoliko se ne pridržavaju propisanih marži, prenosi Glas.

Predmet nadzora republičke tržišne inspekcije ostaje i pridržavanje odluke o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Inspekcija

kazne

trgovci

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner