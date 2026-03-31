Vazduh jutros nezdrav u ovim gradovima

31.03.2026 10:31

Бањалука је јутрос осванула обавијена густом маглом, а овај град је већ неко вријеме на листи са најзагађенијом ваздухом у региону.
Vazduh je jutros nezdrav u Živinicama, Banjaluci i Tuzli, čijim se stanovnicima savjetuje da smanje boravak na otvorenom kako bi izbjegli štetan uticaj na disajne organe, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Prema mjerenju u 9.00 časova indeks kvaliteta vazduha u Živinicama je 155, Banjaluci 153 i Tuzli 151.

U Zenici je indeks kvaliteta vazduha 107 i okarakterisan je kao nezdrav za osjetljive grupe, zbog čega se hroničnim bolesnicima, starijima, trudnicama i djeci preporučuje smanjen boravak na otvorenom, dok se ostalima savjetuje da aktivnosti ograniče.

Umjeren stepen zagađenja zabilježen je u Sarajevu i Travniku sa indeksom 93, u Lukavcu, Visokom i Maglaju 89, Kakanju i Doboju 84, Gacku, Tešanju, Hadžićima i Ilijašu 82, Brodu 79, Vogošći 78, Jajcu 74 i Prijedoru 71.

Prema skali indeksa kvaliteta vazduha, vrijednosti od nula do 50 označavaju dobar kvalitet, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a iznad 300 predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi.

