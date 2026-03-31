Maloljetnik izboden nožem u školskom kupatilu

U školskom toaletu u naselju Skampija, u Napulju, četrnaestogodišnjak je izboden nožem, a policija je privela maloljetnike i pokrenula istragu.
Četrnaestogodišnjak je izboden nožem u školskom toaletu u naselju Skampija, nakon što ga je 17-godišnjak, u pratnji drugih dječaka, navodno primorao da uđe u kupatilo i potom ga uboo u nogu.
Petnaestogodišnjak je prijavljen za pomaganje i podstrekavanje, prenio je italijanski "Skaj TV".
Karabinjeri su reagovali nakon prijave direktora škole i pronašli nož sakriven u odvodnoj cijevi prekrivenoj drvenom letvicom. Sedamnaestogodišnjak je optužen za napad i nezakonito posjedovanje oružja, dok je petnaestogodišnjak prijavljen zbog pomaganja.
Pametni telefoni su zaplijenjeni, a istraga je u toku.
