Maloljetnik izboden nožem u školskom kupatilu

U školskom toaletu u naselju Skampija, u Napulju, četrnaestogodišnjak je izboden nožem, a policija je privela maloljetnike i pokrenula istragu.

Četrnaestogodišnjak je izboden nožem u školskom toaletu u naselju Skampija, nakon što ga je 17-godišnjak, u pratnji drugih dječaka, navodno primorao da uđe u kupatilo i potom ga uboo u nogu.

Petnaestogodišnjak je prijavljen za pomaganje i podstrekavanje, prenio je italijanski "Skaj TV".

Karabinjeri su reagovali nakon prijave direktora škole i pronašli nož sakriven u odvodnoj cijevi prekrivenoj drvenom letvicom. Sedamnaestogodišnjak je optužen za napad i nezakonito posjedovanje oružja, dok je petnaestogodišnjak prijavljen zbog pomaganja.

Pametni telefoni su zaplijenjeni, a istraga je u toku.