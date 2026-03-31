Petogodišnja djevojčica nestala nakon krađe automobila

ATV
31.03.2026 08:32

Петогодишња дјевојчица нестала након крађе аутомобила
Foto: Unsplash

Petogodišnja djevojčica nestala je u američkoj saveznoj državi Misuri nakon što je ostavljena u automobilu bez nadzora koji je potom ukraden, saopštila je danas lokalna policija, navodeći da je pokrenuta hitna potraga i izdat Amber alert.

Prema navodima Policijske uprave okruga Sent Luis, devojčica po imenu Alejs Doson nestala je oko 8 časova ujutru po lokalnom vremenu u mjestu Afton.

Policija je, javlja ABC Njuz, saopštila da je ukradeni automobil u međuvremenu pronađen, ali da dete nije bilo u njemu.

Portparolka policije Vera Kelj izjavila je da je djevojčica pre nekoliko nedjelja počela da živi kod staratelja, za koga se vjeruje da je rođak.

Prema njenim riječima, staratelj je dijete ostavio u vozilu sa uključenim motorom, ušao u kuću po nešto i po povratku video da je automobil nestao.

Policija je ubrzo pokrenula potragu, a vozilo je pronađeno nekoliko blokova dalje, ali bez djevojčice.

Za sada nije poznato da li je osoba koja je ukrala automobil poznata djetetu ili staratelju, ili je riječ o nasumičnom incidentu, navela je Klej, dodajući da policija slučaj tretira kao otmicu.

Policija je saopštila da ne raspolaže fotografijom devojčice, koju opisuje kao afroameričko dijete visine oko 75 centimetara i težine oko 27 kilograma.

Kako se navodi, posljednji put je viđena u ružičastoj majici i plavom šortsu, prenosi Tanjug.

