Koliko dugo treba zagrijavati motor prije vožnje?

Zagrijavanje automobila jedna je od tema oko koje se vozači često ne slažu. Dok jedni ostavljaju motor da radi nekoliko minuta prije vožnje, drugi odmah kreću.
Moderni motori ne zahtijevaju dugo zagrijavanje u mjestu. Dovoljno je 30 sekundi do jedne minute kako bi ulje počelo pravilno da cirkuliše.
Stručnjaci upozoravaju da je najbolje voziti lagano prvih nekoliko minuta. Na taj način motor se brže i ravnomjernije zagrijava nego kada radi u leru. Dugotrajno stajanje s upaljenim motorom ne samo da troši gorivo, nego i povećava emisije te može negativno uticati na motor.
Kod dizel motora i u hladnijim uslovima važno je izbjegavati nagla ubrzanja dok se motor ne zagrije na radnu temperaturu. Pravilno zagrijavanje produžava vijek trajanja motora i smanjuje rizik od skupih kvarova, prenosi tportal.
