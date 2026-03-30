Stručnjaci upozoravaju: Zapadni proizvođači gube trku sa Kinom

Veliki zapadni proizvođači automobila mogli bi da prave ozbiljnu stratešku grešku usporavanjem razvoja električnih vozila, upozoravaju analitičari, pozivajući se na opsežnu analizu Gardijana
Kompanije poput Folksvagena, Forda i Stelantisa sve više se oslanjaju na motore sa unutrašnjim sagorijevanjem, fokusirajući se na kratkoročnu zaradu, dok kineski proizvođači nastavljaju snažna ulaganja u baterije i softver.
Zahvaljujući dugogodišnjim investicijama, kineski brendovi danas nude električne automobile koji su često jeftiniji i tehnološki napredniji.
Time sve više osvajaju globalno tržište, dok zapadni proizvođači rizikuju da izgube korak.
Situaciju dodatno komplikuju nejasne politike u EU i SAD, posebno ublažavanje planiranih zabrana benzinskih i dizel vozila.
Takve odluke šalju nejasne signale industriji i usporavaju tranziciju ka električnim automobilima.
Prema analizi, nastavak ovakvog trenda mogao bi dovesti do toga da najnapredniji električni automobili u budućnosti sve češće dolaze iz Kine, dok tradicionalni proizvođači postaju sve manje konkurentni na globalnom tržištu, prenosi b92.
