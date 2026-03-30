Stručnjaci upozoravaju: Zapadni proizvođači gube trku sa Kinom

Kompanije kao što su Folksvagen, Ford i Stelantis sve više se oslanjaju na motore SUS, fokusirajući se na kratkoročnu zaradu, dok kineski proizvođači nastavljaju snažna ulaganja u baterije i softver.

Veliki zapadni proizvođači automobila mogli bi da prave ozbiljnu stratešku grešku usporavanjem razvoja električnih vozila, upozoravaju analitičari, pozivajući se na opsežnu analizu Gardijana

Kompanije poput Folksvagena, Forda i Stelantisa sve više se oslanjaju na motore sa unutrašnjim sagorijevanjem, fokusirajući se na kratkoročnu zaradu, dok kineski proizvođači nastavljaju snažna ulaganja u baterije i softver.

Kina preuzima inicijativu

Zahvaljujući dugogodišnjim investicijama, kineski brendovi danas nude električne automobile koji su često jeftiniji i tehnološki napredniji.

Time sve više osvajaju globalno tržište, dok zapadni proizvođači rizikuju da izgube korak.

BiH U petak počinje isplata martovskih penzija

Situaciju dodatno komplikuju nejasne politike u EU i SAD, posebno ublažavanje planiranih zabrana benzinskih i dizel vozila.

Takve odluke šalju nejasne signale industriji i usporavaju tranziciju ka električnim automobilima.

Prema analizi, nastavak ovakvog trenda mogao bi dovesti do toga da najnapredniji električni automobili u budućnosti sve češće dolaze iz Kine, dok tradicionalni proizvođači postaju sve manje konkurentni na globalnom tržištu, prenosi b92.