Meteorolozi otkrili kada nas očekuje ljepše vrijeme

30.03.2026 10:49

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Od danas, pa do vikenda, u BiH promjenjivo i svježije vrijeme.

Narednih dana očekuje nas nastavak nestabilnog vremena uz čestu pojavu padavina.

U nižim krajevima kiša, dok će u višim područjima povremeno padati susnježica i snijeg, objavljeno je na Fejsbuk stranici Vrijeme u Republici Srpskoj. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a tokom utorka u Krajini povremeno pojačan i jak.

U Hercegovini bura, koja će u srijedu imati i olujne udare. Padavina će i dalje biti, ali ne u količinama kao prethodnih dana.

„Dobra vijest prema trenutnim prognozama, od vikenda, 4. aprila, očekuje nas povratak proljeća, uz više sunca i temperature oko 20 stepeni“, navodi se u objavi.

I poznati meteorolog Nedim Sladić najavljuje skoru promjenu vremena, odnosno, proljepšanje.

„Ko je za malo ljepše vrijeme poslije 6. aprila, neka podigne dva prsta“, objavio je Sladić Na svom profilu. I ostale prognoze ukazuju na to da uskoro slijedi postepena stabilizacija i jače otopljenje, ali da je razvoj vremena oko sredine mjeseca i dalje sporan.

„Trenutno stoji signal da nas od 5. aprila očekuje stabilizacija i otopljenje, uz prave proljetne temperature. One bi krajem sledeće sedmice ponegd‌je mogla dostizati i oko 21 stepen Celzijusa“, objavio je na svom Fejsbuk profilu meteorolog amater Marko Čubrilo.

