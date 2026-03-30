Logo
Large banner

Mediji: Španija zatvorila vazdušni prostor za letove ka Iranu

Autor:

ATV
30.03.2026 10:41

Komentari:

0
Foto: Pixabay/outsideclick

Španija je zatvorila svoj vazdušni prostor za letove uključene u operaciju "Epski bes", koju su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli protiv Irana, piše list Pais pozivajući se na neimenovane vojne izvore.

Kako se navodi Španija ne samo da brani korišćenje vazdušnih baza Rota u Kadizu i Moron de la Frontera u Sevilji borbenim avionima ili avionima za dopunu goriva koji sarađuju u napadu, već uskraćuje i svoj vazdušni prostor američkim avionima stacioniranim u trećim zemljama, poput Velike Britanije ili Francuske.

Španski premijer Pedro Sančez nagovijestio je ovakvu odluku prošle nedjelje u Kongresu kada je rekao da je ta zemlja osporili SAD korišćenje vazdušnih baza Rota i Moron za, kako je naglasio, ilegalni rat.

- Svi planovi leta koji predviđaju akcije povezane sa operacijom u Iranu su odbijeni. Svi, uključujući i one za dopunu goriva za avione - rekao je on.

Dodaje se da će tranzit ili slijetanje aviona biti odobreno samo u slučaju vanredne situacije.

Pais pojašnjava da to ne znači da avioni Vazdušnih snaga SAD (USAF) ne koriste vazdušne baze Moron i Rota, jer sve misije u okviru bilateralnog sporazuma s Vašingtonom ostaju na snazi, poput logističke podrške za otprilike 80.000 američkih vojnika raspoređenih u Evropi, koja se normalno sprovodi.

Podrška vazdušne navigacije takođe se pruža iz Centra za kontrolu vazdušnog saobraćaja u Sevilji, bombarderima B-2 Spirit koji polaze iz svoje baze u Misuriju, napadaju Iran, a zatim se vraćaju, u letu dužem od 30 sati bez zaustavljanja.

Međutim, dodaje se ovi bombarderi ne ulaze u španski vazdušni prostor, već tranzitiraju kroz Gibraltarski moreuz, što Španija ne može da spriječi.

Sa vojnog stanovišta, špansko odbijanje saradnje zakomplikovalo je operaciju jer baze Rota i Moron omogućavaju brz pristup moru, a dopuna gorivom se odvija iznad Atlantika, pa bombarderi koji polijeću iz Feirforda moraju da prelete Francusku sa sjevera na jug i dopune gorivo kada stignu do Mediterana, osim ako to ne čine iznad francuskog tla, što nosi veći rizik.

U nekim slučajevima kada bombarderi nisu preletjeli Francusku - bilo zato što Pariz to nije odobrio zbog tereta ili iz operativnih razloga - morali su da obiđu Iberijsko poluostrvo da bi ušli kroz Gibraltarski moreuz jer Španija ne odobrava njihov ulazak u svoj vazdušni prostor.

U tim slučajevima, kao i kod B-2 aviona koji dolaze direktno iz SAD, dopunu gorivom obezbeđuju avioni-tankeri KC-46 Pegazus stacionirani u vazdušnoj bazi Laješ na Azorima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Španija

avion

Iran

Komentari (0)
Large banner

