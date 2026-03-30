Mijenja se radno vrijeme kafića i trgovina u Banjaluci

Od 1. aprila na području Banjaluke mijenja se radno vrijeme trgovina, kafića, te svih drugih objekata koji obavljaju zanatsku i uslužnu djelatnost.

Za ugostiteljske objekte, bez obzira na vrstu, koji se nalaze u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, ljetno radno vrijeme, koje počinje prvog aprila, je od 7.00 do 24.00 časa, svakog dana (radnim i u dane vikenda).

Mogućnost da rade jedan sat duže u ljetnom periodu, data je ugostiteljskim objektima smještenim van stambeno–poslovnih objekata kolektivnog stanovanja.

To su restorani, ugostiteljski objekti za ishranu i piće i ugostiteljski objekti za piće:

od 07.00 do 24.00 časa, radnim danima

od 07.00 do 01.00 čas, vikendom (petak i subota).

Takođe, i restorani, ugostiteljski objekti za ishranu i piće i ugostiteljski objekti za piće, kojima je dodijeljen znak kvaliteta "Zlatna kašika" mogu da rade:

od 07.00 do 01.00 čas, radnim danima

od 07.00 do 02.00 časa, vikendom (petak i subota)

Za noćne klubove predviđeno je sljedeće radno vrijeme:

od 19.00 do 03.00 časa, radnim danima

od 19.00 do 04.00 časa, vikendom (petak i subota).

Saloni za posebne prilike (svadbeni saloni i slično) mogu da rade od 07.00 do 04.00 časa.

Trgovinski objekti

U isto vrijeme, objekti koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost dužni su da se u ljetnom periodu godine pridržavaju propisanog radnog vremena, odnosno da organizuju svoje poslovanje u periodu od 07.00 do 23.00 časa.

Takođe, obavezni su da na vidnom mjestu istaknu gore navedeno ljetno radno vrijeme.